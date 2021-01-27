Соус чимічурі: рецепт від Олександра Якутова
27.01.2021
В одному з випусків «Все буде добре» відкрилася нова неперевершена страва від шеф-кухаря Олександра Якутова. Детальний рецепт соусу чимічурі до стейку рибай читайте в нашому матеріалі.
Більше на тему: Кролик з пюре із сочевиці та грибним соусом: рецепт
Інгредієнти:
- кінза – 1 пучок
- петрушка – 1 пучок
- листя орегано
- зелень чебрецю
- цибуля – 4 шт.
- часник – 1 г.
- перець чилі – 1–2 шт.
- сіль – 2–3 ч. л.
- виноградний оцет 5% – 1 склянка
- оливкова олія – 1/2 літра
Приготування:
- Подрібніть ножем великий пучок кінзи, петрушки, листя орегано і зелень чебрецю, а також 4 очищені цибулини, головку часнику (можна видавити через прес) та 1 або 2 перця чилі, нарізаних разом з насінням.
- Усі інгредієнти складіть в миску, додайте 2–3 чайні ложки солі, одну склянку виноградного п’ятивідсоткового оцту і ретельно змішайте.
- Додайте півлітра оливкової олії (можна використовувати будь-яку) і знову ретельно перемішайте.
Більше на тему: Шашлик у гранатовому соку від Миколи Тищенка
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=