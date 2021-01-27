Як приготувати ідеальне какао: майстер-клас від Марини Шевченко
Дізнайтеся, як правильно варити какао в майстер-класі від Марини Шевченко! Цей ароматний напій зігріє вас холодними вечорами, подарує приємні відчуття щастя та затишку. Кулінар навчить вас готувати какао без грудочок, осаду й неприємної плівки. Всі секрети приготування смачного напою читайте в нашому матеріалі!
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Для приготування какао нам знадобляться:
- Какао-порошок – 2 ст. л.
- Молоко – 250 мл
- Вода – 50 мл
- Цукор – 2 ч. л. (можна не додавати)
Приготування:
- Насипаємо какао-порошок й цукор в рондель, перемішуємо.
- Додаємо трохи води, розтираємо суміш до шоколадної маси й ставимо на середній вогонь.
- Вливаємо тонкою цівкою заздалегідь підігріте молоко, постійно перемішуючи, не доводимо до кипіння.
- Знімаємо з вогню, збиваємо віничком й виливаємо готовий напій в чашку, додаємо маршмелоу або тертий шоколад.
Щоб у напої не було грудочок, добре розмішайте у ронделі какао-порошок, цукор і кип’ячену воду.
Для вирішення проблеми водянистого какао з густим осадом потрібно:
- Підігріти молоко на повільному вогні, не доводячи до кипіння.
- Потім влити його дуже тонкою цівкою в суміш какао з цукром, злегка перемішуючи. Якщо наливати молоко саме тонкою цівкою і при цьому постійно помішувати, частинки какао повністю розчиняться в молоці, й осаду не буде.
- Після цього варити какао на слабкому вогні 3–5 хвилин.
Щоб какао мало повітряну пінку і було без молочної плівки, треба відразу після вимикання динамічно збити напій віничком. Це дозволить какао краще насичуватися киснем, що заважатиме виникненню молочної плівки.