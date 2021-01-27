Хачапурі по-аджарськи
27.01.2021
Хочете приготувати смачне хачапурі по-аджарськи вдома? Не питання! Читайте наш покроковий рецепт, як приготувати хачапурі з сулугуні.
Інгредієнти для хачапурі по-аджарськи:
- Борошно – 700 г
- Молоко – 100 мл
- Рослинно-вершкова суміш – 100 г
- Питна вода – 300 мл
- Рослинна рафінована олія – 3-5 ст. л.
- Свіжі дріжджі – 25 г (сухі 1 ч. л.)
- Яйце – 1 шт. в тісто + 5 у начинку
- Сіль – 1/2 ч. л.
- Цукор – 1 ст. л.
- Адигейський сир – 400 г
- Сулугуні – 100 г
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Як приготувати хачапурі по-аджарськи:
- Дріжджі розчиніть у теплому молоці та залиште до утворення піни.
- У миску просійте 450 г борошна, додайте сіль і в центрі гірки зробіть невелике заглиблення, в яке влийте 50 мл молока, 300 мл води, одне яйце, 100 г рослинно-вершкової суміші та спінені дріжджі. Руками перемішайте борошно і замісіть не дуже круте тісто.
- Тісто, що підійшло, обімніть руками і поділіть на 5-6 частин по 200 г.
- Кожен шматочок тіста сформуйте в кулю, покладіть на стіл, посипаний борошном, розкачайте до овальної форми діаметром 30-35 см, защипіть краї, формуючи човник. Покладіть на змащене деко, прикрийте чистою серветкою і залиште трохи підніматися.
- Для начинки натріть сир. До сиру вливайте кімнатної температури кип’ячену воду, постійно помішуючи, поки маса не досягне консистенції густої сметани.
- Викладіть сирну начинку на човники та поставте випікатися в заздалегідь розігріту до 230 °C духовку на 20 хвилин. Коли хачапурі зарум‘яняться, дістаньте їх з духовки та покладіть на кожне по яйцю (або ж тільки жовток).
- Поверніть хачапурі в духовку на 1-2 хвилини, щоб яйце затягнулося білою плівкою, а жовток залишився рідким.
- Рослинно-вершковою сумішшю, що залишилася, змастіть боки готових хачапурі та покладіть невеликий шматочок до начинки, щоб він розтанув.
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Video: Хачапурі по-аджарськи
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