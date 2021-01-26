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Як зробити сир фета в домашніх умовах: рецепт Костянтина Грубича

26.01.2021

Експерт з якості Костянтин Грубич поділився рецептом козячого сиру фета, що є не лише смачним, а й дуже корисним. Його часто використовують в салатах та закусках, а строк зберігання продукту перевищує 12 місяців! Як зробити сир фета в домашніх умовах, дізнайтеся в нашому матеріалі!

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Складові:

  • Козяче молоко – 2 л
  • Сметана домашня – 200 мл
  • Пепсин – 1 г
  • Вода кип’ячена – 250 мл

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Приготування:

  1. Розділити молоко на дві частини.
  2. Половину розігріти на малому вогні до 38 °C, другу половину змішати зі сметаною.
  3. Розчинити пепсин в кип’яченій воді, потім влити до молока зі сметаною.
  4. Змішати дві частини молока в емальованій каструлі, залишити на шість годин у теплому місці.
  5. Потім злити сироватку, замотати сир в марлю, помістити під прес ще на 12 годин.

ВАЖЛИВО: необхідно добре віджати сир.

Після приготування зберігати сир у сольовому розчині (на 1 літр води розвести 100 г солі й 1 ч. л. хлористого кальцію).

У такому розчині сир може зберігатися рік!

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