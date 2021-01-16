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Хліб на яблучному повидлі: рецепт Ігоря Місевича

16.01.2021

Не можете приготувати домашній хліб смачним? Печемо хліб на яблучному повидлі в духовці правильно завдяки секретам майстерності від досвідченого кулінара Ігоря Місевича. Читайте незвичний рецепт хліба на повидлі в нашому матеріалі!

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Домашній хліб на яблучному повидлі

Складові:

  • Борошно – 1 скл.
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Мелена кориця -1 ч. л.
  • Сіль – 1/2 ч. л.
  • Подрібнений мускатний горіх – 1/8 ч. л.
  • Яйця – 3 шт.
  • Цукор – півсклянки
  • Яблучне повидло – півсклянки
  • Оливкова олія – 2 ст. л.

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Приготування:

  1. Змішати яйця, цукор, яблучне повидло, мускатний горіх і олію.
  2. З’єднати борошно, розпушувач і сіль.
  3. Додати яєчну суміш до борошняної суміші. Вливати рідкі інгредієнти поступово, щоб регулювати щільність тіста. Замісити м’яке тісто. Викласти в форму.
  4. Випікати хліб 25 хвилин на 180 градусах. Вимкнути духовку на 10 хвилин. Потім продовжити випікати ще 15 хвилин на 220 градусах.

Video: Хліб на яблучному повидлі: рецепт Ігоря Місевича

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