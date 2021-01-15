Лікарі стверджують, що солодощі можуть бути корисними. У студії «Все буде добре» акушер-гінеколог Людмила Шупенюк поділилася своїм рецептом справжнього класичного чорного шоколаду, собівартість якого становить близько 70 гривень. Навіть не сумнівайтесь, він не додасть вам зайвих кілограмів та допоможе позбутися симптомів ПМС. Детальний рецепт корисного чорного шоколаду – в матеріалі.

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Інгредієнти:

терте какао – 200 г (50 грн за 250 г)

масло какао – 75 г (близько 40 грн за 100 г; терті какао-боби і какао-масло можна придбати у кондитерських магазинах чи лавках з еко-продукцією)

стевія – 1/3 ч. л. (порошок, чи настоянка; 90 грн за 150 г)

Приготування:

Розтоплюємо на водяній бані масло какао і терті какао-боби. Важливо, щоб процеси танення какао-бобів і масла відбувалися одночасно.

СЕКРЕТ: щоб всі інгредієнти зберегли свій неповторний смак, не потрібно нагрівати суміш понад 40 градусів. Зазвичай шоколад готують за високих температур і какао-масло розтоплюють у мікрохвильових печах. Це категорично заборонено, бо мікрохвильовка руйнує структуру самого продукту.

Перемішуємо отриману суміш до однорідності, опісля додаємо туди стевію. Помішуємо рідку масу до повного розчинення стевії. Даємо шоколаду трохи постояти при кімнатній температурі. Із чорного шоколаду робимо ідею для подарунка – пляшку газировки із сюрпризом всередині.

Технологія:

Для виготовлення незвичайного та оригінального шоколадного подарунка знадобиться насамперед порожня чиста пластикова пляшка, кондитерський рукав (підійде і чистий целофановий пакет). З пластикової пляшки акуратно знімаємо етикетку. Миємо пластикову пляшку і гарненько просушуємо. Заповнюємо кондитерський рукав шоколадом, а потім поступово наповнюємо пластикову пляшку.

СЕКРЕТ: пляшку необхідно крутити в різні боки, щоб шоколад рівномірно розподілився по стінках.

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Відправляємо пластикову пляшку з вимащеними шоколадом стінками в холодильник. Пляшку обережно розрізаємо і знімаємо після того, як шоколад застигне.