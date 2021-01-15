Ви намагаєтеся заощадити й протягом місяця відкладаєте гроші під подушку, але вас все одно переслідують фінансові невдачі, а гроші йдуть на непередбачені витрати? Екстрасенс Олена Курилова знає ритуал, який допоможе поліпшити ваше фінансове становище!

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Гроші люблять впевнених в собі і цілеспрямованих людей. Залучити гроші, підвищити дохід від бізнесу, відкрити свою справу і заробити можуть тільки рішучі люди. Олена Курилова рекомендує перед тим, як починати щось нове, йти до керівництва за підвищенням зарплати або на посаді, провести ритуал!

Ритуал від фінансових втрат

Для ритуалу візьміть зелену пляшку. Зелений – колір зростання, розвитку, багатства і достатку. Він допоможе підвищити ваш добробут, почати нову прибуткову справу, привернути у життя гроші. Можливий навіть непередбачений дохід! Крім того, зелений колір безпосередньо пов’язаний з енергією творчості, з розвитком потенціалу і здібностей, що приведе до більшої продуктивності, і як результат – до доходу та залучення грошей. Необхідно пам’ятати, що будь-який ритуал і оберіг не працюватимуть без ваших зусиль. Обов’язково налаштуйтеся на позитив, вірте в себе, вірте в удачу і починайте діяти!

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Для ритуалу знадобиться: кілька ложок цукру, купюра (зеленого кольору або великої вартості), корок і воскова свічка. На зростаючий місяць промовте: «Як багато бруду в болоті, риби у воді, так багато грошей йде до мене». Повторіть тричі. Запаліть воскову свічку: вона притягне чисту енергію і прибере перешкоди, які заважають залученню грошей у вашу оселю. Потім візьміть зелену пляшку і насипте на дно 3 столові ложки цукру. Солодке в цьому разі активізує грошову енергію.

У пляшку до цукру киньте наговорену купюру, закрийте корком і залийте воском. Таким чином, утворивши гірку цукру, ви символічно запрограмували гроші на зростання. Пляшку необхідно виставити під світло місяця на три ночі. Запам‘ятайте, що при проведенні цього і будь-яких інших ритуалів необхідно закривати пальці ніг, щоб енергія не виходила через босі ноги. Пляшку поставити в тихе місце, а перед важливою зустріччю дістати її і промовляти слова, які говорили при створенні пляшки: «Як багато бруду в болоті, риби у воді, так багато грошей йде до мене».

Після того, як талісман спрацював, гроші можна витратити, але обов’язково залиште в гаманці купюру, що залишилася після розміну.

Video: Як захиститися від фінансових невдач і прикликати гроші: ритуал від Олени Курилової Як прикликати гроші в своє життя й захиститися від фінансових невдач розповіла Олена Курилова в студії Все буде добре. Найдієвіші методи, як прикликати гроші в домашніх умовах

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