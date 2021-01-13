Тост з яйцем-пашот і авокадо: рецепт
13.01.2021
У програмі «Все буде добре» ця страва вразила Олега Винника. Покроковий рецепт тосту з яйцем-пашот і авокадо читайте в нашому матеріалі.
Більше на тему: Шпинатові млинці з червоною рибою для Олега Винника
Інгредієнти:
- Тостовий хліб цільнозерновий з висівками – 2 скибочки
- Авокадо – 1 шт.
- Яйця – 2 шт.
- Рукола – 100 г
- Олія оливкова – 40 мл
- Сіль – 5 г
- Чорний мелений перець – 3 г
Приготування:
- На сухій сковорідці обсмажте 2 скибочки хліба.
- Очистіть авокадо від шкірки та видаліть кісточку.
- Наріжте половинки авокадо тонкими скибочками і викладіть на тости віялом.
- Зваріть два яйця-пашот: поставте на вогонь каструлю з водою; щойно на дні з’являться бульбашки, закрутіть воронку і вилийте яйце у воду. Варити потрібно 2–3 хвилини кожне яйце.
- Промокніть яйця паперовим рушником і покладіть їх на тости. Потім потрібно збризнути їх оливковою олією, посолити і приправити свіжомеленим перцем.
- Поверх яєць викладіть трохи руколи і знову збризніть оливкою олією. Приправте дрібкою солі та невеликою кількістю перцю.
Секрет 1. Вчений з Британії вивів формулу ідеального тосту, за якою його товщина не повинна перевищувати 9 мм.
Більше на тему: Про що мріяв Олег Винник у 20 років
Секрет 2. Щоб очистити авокадо, розріжте плід навпіл, вийміть кісточку та за допомогою чайної ложки відділіть м’якоть від шкірки плоду.
Секрет 3. Щоб приготувати ідеальне яйце-пашот, розбийте яйце в невелику миску, нагрійте воду та додайте в неї пару чайних ложок білого оцту та дрібку солі. Готове яйце можна опустити в холодну воду, щоб змити оцет.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=