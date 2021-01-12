Смачну каву по-віденськи можна приготувати самостійно в домашніх умовах! Все, що вам потрібно, – правильний рецепт і величезний ентузіазм. Здивуйте своїх рідних ніжним смаком цього чудового напою. Дізнайтеся, як приготувати каву по-віденськи в майстер-класі Катерини Великої!



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Складові:

Цукор – 1 ч. л.

Цукрова пудра

Кава щойно змелена – 6 ч. л.

Вода

Вершки для збивання 33% – 150 мл

Какао порошок – за смаком

Кориця – за смаком

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Приготування:

Збити вершки з невеликою кількістю цукрової пудри у стійку піну, поставити до холодильника. Всипати каву та цукор в турку, залити 2/3 склянки холодної води. На невеликому вогні, помішуючи, довести каву до кипіння. Потім процідити напій в підігріті склянки такого об’єму, щоб він зайняв меншу половину склянки. В гарячу каву викласти холодні збиті вершки, подавати за бажанням з корицею чи какао-порошком.

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Корисні поради:

Вершки, а також посуд, з яким вони будуть контактувати, мають бути холодними.

Обирайте вершки мають з високою жирністю, наприклад 33%. Такі вершки краще збиваються.

Цукрову пудру потрібно додавати у кінці збивання.

Кава має зайняти меншу половину чашки – приблизно 20 відсотків, а вершки більшу –80 відсотків.

Video: Кава по-віденськи: рецепт приготування від Катерини Великої Як приготувати каву по-віденськи, розповість Катерина Велика. В її майстер-класі ви дізнаєтеся рецепт, а також усі тонкощі приготування цього смачного напою