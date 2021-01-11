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Білий шоколад: рецепт приготування

11.01.2021

Побалуйте свою кохану людину, приготувавши найсмачніший білий шоколад. Тим паче, що він дуже корисний і встояти просто неможливо! Експерт «Все буде добре» акушер-гінеколог Людмила Шупенюк поділилася з нами секретами приготування смачненького! Детальний рецепт білого шоколаду – в матеріалі.

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білий шоколад рецепт

Інгредієнти:

  • какао-масло – 1 ст. л. (50 г)
  • сухе молоко – 50 г
  • ванільний екстракт –  1/4 ч. л.
  • стевія – 1/3 ч. л.
  • суха квіточока лаванди –  2 ч. л.

Приготування:

  1. У розтоплене какао-масло додаємо сухе молоко, ванільний екстракт і стевію.
  2. Ретельно розмішуємо.
  3. У готову шоколадну суміш додаємо сухі квітки лаванди. Перемішуємо.
  4. Заливаємо у форми шоколад. Відправляємо у морозильну камеру.

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