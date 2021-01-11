Білий шоколад: рецепт приготування
11.01.2021
Побалуйте свою кохану людину, приготувавши найсмачніший білий шоколад. Тим паче, що він дуже корисний і встояти просто неможливо! Експерт «Все буде добре» акушер-гінеколог Людмила Шупенюк поділилася з нами секретами приготування смачненького! Детальний рецепт білого шоколаду – в матеріалі.
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Інгредієнти:
- какао-масло – 1 ст. л. (50 г)
- сухе молоко – 50 г
- ванільний екстракт – 1/4 ч. л.
- стевія – 1/3 ч. л.
- суха квіточока лаванди – 2 ч. л.
Приготування:
- У розтоплене какао-масло додаємо сухе молоко, ванільний екстракт і стевію.
- Ретельно розмішуємо.
- У готову шоколадну суміш додаємо сухі квітки лаванди. Перемішуємо.
- Заливаємо у форми шоколад. Відправляємо у морозильну камеру.
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