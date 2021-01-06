Торт зі згущеним молоком: рецепт від Надії Матвєєвої
06.01.2021
Гості вже на порозі, а у вас немає частування до чаю? Надя Матвєєва знає, як врятувати ситуацію! Як і торт «Шахова дошка» чи торт «Молочна дівчинка», торт зі згущеним молоком за фірмовим рецептом порадує насиченим смаком, а для його приготування потрібно всього лише 15 хвилин! Читайте покроковий рецепт торта зі згущеним молоком від Надії Матвєєвої.
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Складові
Для тіста:
- Згущене молоко – 0,5 банки
- Яйце – 3 шт.
- Розпушувач – 2 ч. л.
- Борошно – 1 ст.
Крем:
- Вершки 33% – 250 мл.
- Цукрова пудра – 2 ст. л.
Глазур:
- Шоколад – 100 г.
- Вершки – 1 ст. л.
- Вершкове масло – 1 ст. л.
- Фрукти, квіти, шоколад для прикраси торта
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Приготування:
- Духовку розігріти до 200 ⁰ С.
- Згущене молоко збити з яйцем.
- Додати просіяне борошно, змішане з розпушувачем.
- На деко, застелене пергаментом, вилити тісто.
- Випікати 5-7 хвилин.
- Тим часом розтопити шоколад на водяній бані. Додати вершкове масло та вершки.
- Вирізати з готових коржів 4 кола одного розміру (14 см). Дати охолонути.
- Вершки збити з цукровою пудрою.
- На кожен шар викласти збиті вершки. Полити шоколадною глазур’ю.
Video: Торт зі згущеним молоком: рецепт від Надії Матвєєвої
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