Робимо свічку-оберіг з апельсином і прянощами на Різдво
Свічки – дуже важливий атрибут Нового року, Різдва і багатьох інших свят. Майстриня Ольга Волкова та екстрасенс Олена Курилова розповіли, як виготовити свічку-оберіг.
Вам знадобляться:
- довгі білі свічки з парафіну – 2 шт.;
- недогарки;
- 2 картонні коробочки;
- мотузочка з льону;
- кавові зерна;
- засушені слайси апельсина;
- гілочки м’яти;
- палички кориці;
- ножиці;
- фен.
Виготовлення свічки-оберегу на Різдво:
- Вирізаємо форми з двох картонних коробочок, що відрізняються за площею денця на 1-2 см. Вставляємо одну в іншу.
- Натираємо свічки і недогарки на тертці і розплавляємо на водяній бані, щоб парафін не пригорів і не прилип до каструльки.
- Закладаємо в картонну основу кавові зерна, шматочки апельсина, м’яту.
- Заливаємо ложкою парафін між основами. Чекаємо застигання в прохолодному місці.
- Витягуємо внутрішню коробочку.
- Робимо з мотузки ґніт (приблизно 15 см) і закріплюємо на денці: робимо вузлик, розміщуємо посередині і капаємо парафіном.
- Заливаємо парафін всередину основи. Чекаємо застигання.
- Виймаємо з форми. Розплавляємо боковинки феном, щоб проступили декоративні елементи.
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Коментар екстрасенса:
Для свічки-оберегу найкраще підійде квадратна форма. Вважалося, що у 4 кутах свічки замикалися всі стихії, тому така свічка несе в собі силу землі, води, повітря і вогню – захищає енергетику людини і житла, приносить гармонію.
Краще використовувати білий або світлий парафін, не кольоровий. Так свічка не буде нести додаткового смислового навантаження, а тільки вбирати негатив.
Кавові зерна – символ розкоші і достатку. Зерна – те, що ми сіємо. Кавовий напій – ароматний, насичений, густий. Ми отримуємо від нього задоволення. Закладаємо їх в основу свічки, щоб таким «смачним», насиченим, багатим було і наше життя цілий рік. Крім кави можна використовувати зерна пшениці (символ достатку в слов’ян), рис (символ достатку у східних народів).
Апельсини та інші фрукти. Яскраві натуральні елементи несуть позитивну енергетику радості, достатку, яскравості, повноти, соковитості життя. І принесуть удачу.
Гілочки м’яти. М’ятний чай використовується як заспокійливий засіб для нервової системи, а за енергетикою м’ята сприяє очищенню та оновленню. За рахунок поліпшення енергетики людини м’ята зміцнює здоров’я.
Свічку-оберіг краще розмістити поруч зі своїм ліжком або диваном на тумбочці, у місці, де ви відпочиваєте. І запалювати, коли буде сумно. Її полум’я спалюватиме негативну енергію, а при горінні свічка випромінюватиме енергію достатку, здоров’я, удачі за рахунок вкладених інгредієнтів.
Перед сном свічку обов’язково гасити. Але не задувати! Так ви розвієте своє щастя. Накрийте полум’я склянкою або ложкою.