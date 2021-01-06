Свічки – дуже важливий атрибут Нового року, Різдва і багатьох інших свят. Майстриня Ольга Волкова та екстрасенс Олена Курилова розповіли, як виготовити свічку-оберіг.

Вам знадобляться:

довгі білі свічки з парафіну – 2 шт.;

недогарки;

2 картонні коробочки;

мотузочка з льону;

кавові зерна;

засушені слайси апельсина;

гілочки м’яти;

палички кориці;

ножиці;

фен.

Виготовлення свічки-оберегу на Різдво:

Вирізаємо форми з двох картонних коробочок, що відрізняються за площею денця на 1-2 см. Вставляємо одну в іншу. Натираємо свічки і недогарки на тертці і розплавляємо на водяній бані, щоб парафін не пригорів і не прилип до каструльки. Закладаємо в картонну основу кавові зерна, шматочки апельсина, м’яту. Заливаємо ложкою парафін між основами. Чекаємо застигання в прохолодному місці. Витягуємо внутрішню коробочку. Робимо з мотузки ґніт (приблизно 15 см) і закріплюємо на денці: робимо вузлик, розміщуємо посередині і капаємо парафіном. Заливаємо парафін всередину основи. Чекаємо застигання. Виймаємо з форми. Розплавляємо боковинки феном, щоб проступили декоративні елементи.

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Коментар екстрасенса:

Для свічки-оберегу найкраще підійде квадратна форма. Вважалося, що у 4 кутах свічки замикалися всі стихії, тому така свічка несе в собі силу землі, води, повітря і вогню – захищає енергетику людини і житла, приносить гармонію.

Краще використовувати білий або світлий парафін, не кольоровий. Так свічка не буде нести додаткового смислового навантаження, а тільки вбирати негатив.

Кавові зерна – символ розкоші і достатку. Зерна – те, що ми сіємо. Кавовий напій – ароматний, насичений, густий. Ми отримуємо від нього задоволення. Закладаємо їх в основу свічки, щоб таким «смачним», насиченим, багатим було і наше життя цілий рік. Крім кави можна використовувати зерна пшениці (символ достатку в слов’ян), рис (символ достатку у східних народів).

Апельсини та інші фрукти. Яскраві натуральні елементи несуть позитивну енергетику радості, достатку, яскравості, повноти, соковитості життя. І принесуть удачу.

Гілочки м’яти. М’ятний чай використовується як заспокійливий засіб для нервової системи, а за енергетикою м’ята сприяє очищенню та оновленню. За рахунок поліпшення енергетики людини м’ята зміцнює здоров’я.

Свічку-оберіг краще розмістити поруч зі своїм ліжком або диваном на тумбочці, у місці, де ви відпочиваєте. І запалювати, коли буде сумно. Її полум’я спалюватиме негативну енергію, а при горінні свічка випромінюватиме енергію достатку, здоров’я, удачі за рахунок вкладених інгредієнтів.

Перед сном свічку обов’язково гасити. Але не задувати! Так ви розвієте своє щастя. Накрийте полум’я склянкою або ложкою.

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