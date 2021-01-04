Як позбутися похмілля та як прибрати мішки під очима, знає Світлана Вольнова! Популярна світська левиця ділиться особистими секретами, як виглядати на мільйон після новорічної ночі. Просто зараз читайте, як прибрати наслідки новорічної ночі — поради Світлани Вольнової!

Усе про святкування Нового року та Різдва

Найпоширеніші наслідки вранці 1 січня: головний біль, набряк обличчя, сонливість і поганий настрій. У Світлани Вольнової є особисті секрети, як позбутися кожного з них.

Як позбутися головного болю

Найкращими ліками проти головного болю є «кривавий коктейль». Після цього напою ви станете «новою людиною»!

Рецепт коктейлю, що рятує від головного болю

Складові:

томатний сік

1 яйце

Приготування:

наливаємо склянку томатного соку розбиваємо яйце, відокремлюємо білок від жовтка додаємо жовток у томатний сік перемішуємо.

Як позбутися набряків та синців під очима

Від набряків і синців під очима врятує кавова маска зі сметаною. Кава добре усуває набряки навколо очей, а сметана підвищує пружність шкіри.

Складові:

перемелена кава

сметана (вершки)

олія (персикова, кокосова, мигдальна)

денний крем для обличчя будь-якої марки

Приготування:

Перед маскою в шкіру навколо очей легкими рухами втираємо 3 – 4 краплі будь-якої олії. 1 ст. л. перемеленої кави перемішуємо з вершками або сметаною. Наносимо маску тонким шаром на зону навколо очей. Коли маска підсохне, змиваємо. Потім наносимо тонким шаром будь-який денний крем.

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Як швидко прийти в тонус, підняти настрій й побороти сонливість

Також у Світлани є секрет, як подолати сонливість і привести себе в тонус.

Станьте рівно, як статуя, закрийте очі й нічого не робіть. Організм довго не може бути без руху, тому скоро ви підбадьоритеся. А також багато посміхайтеся!

Щасливого Нового року й гарного самопочуття!

Video: Як позбутися наслідків новорічної ночі: секрети Світлани Вольнової Як позбутися похмілля, як прибрати мішки під очима, а також інші наслідки новорічної ночі. Читайте в матеріалі поради від Світлани Вольнової