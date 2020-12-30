Гадаєте, що з гарбуза неможливо приготувати чизкейк? А ось і неправда! Кулінар Єлизавета Глинська розкрила секрет гарбузового десерту без цукру за власним рецептом! Дізнайтеся, як приготувати гарбузовий чизкейк, у нашому матеріалі.

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Складові:

Гарбуз – 300 г

Галетне печиво – 200 г

Фініки – 150 г

Маскарпоне – 800 г

Яйця – 2 шт.

Цедра половинки апельсина

Сік апельсина – 30 м

Кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.

Мускатний горіх мелений – 1/3 ч. л.

Манна крупа – 2 ст. л.

Зірочка анісу

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Приготування гарбузового чизкейку:

Фініки відокремити від кісточок, зняти шкірку та перемолоти в блендері з галетним печивом. Отриману масу викласти нижнім шаром у форму для випікання. Сир маскарпоне збити з соком апельсина, додати яйця, крохмаль і цедру. Залити у форму другим шаром. Поставити форму з пирогом на водяну баню й відправити випікатись при температурі 170 градусів 40 хвилин. Перемолоти запечений гарбуз, мелений мускатний горіх, решту фініків та манку. Дістати з духовки двошаровий пиріг, залити зверху третім шаром з гарбуза. Потім поставити пиріг на водяну баню в духовку (170 градусів) ще на 20 хвилин. Подавати пиріг охолодженим, прикрасивши кубиками карамелізованого гарбуза та зірочкою анісу.