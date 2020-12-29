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Лайфхаки для новорічних фотографій від Олександра Ктиторчука

29.12.2020

Як зробити гарні фото на Новий рік 2021, розповість наш матеріал! Лайфхаками для новорічних фотографій поділився відомий фотограф Олександр Ктиторчук. За допомогою простих підручних засобів тарілки, пластикової скляночки й обруча у вас вийдуть якісні фотографії навіть на телефон! Всі ідеї для новорічних фотографій від зіркового фотографа дізнайтеся просто зараз!

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Лайфхак 1. Світлодіодне кільце

Цей нехитрий пристрій допомагає прибирати мішки під очима.

Для його виготовлення знадобляться:

  • Обруч для талії
  • Лед-стрічка з вологозахистом довжиною для двох обручів
  • Два гнізда-клеми для акумулятора
  • Батарейка крона

По внутрішньому радіусу кола приклейте світлодіодну стрічку та зафіксуйте її за допомогою хомутів або термоусадки до кола. Потім підключіть перемикач, виводячи його в зручне місце, й підключіть джерело живлення. Світлодіодне коло готове!

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Лайфхак 2. Освітлювач

Допомагає освітлити темні області та додати відблиски на фотографію. Для його виготовлення вам знадобиться автомобільний відбивач.

Відбивач допомагає, коли світло падає тільки згори. Розмістіть його навпроти моделі — так світло розподілиться рівномірно, і ви отримаєте світлий якісний знімок.

Лайфхак 3. Контуруємо обличчя

Наступне пристосування допоможе надати фактурності та чіткості рисам обличчя.

Для його створення знадобляться:

  • Тарілка
  • Ліхтар

Розмістіть тарілку білого кольору й ліхтарик навпроти обличчя моделі. Це допоможе вигідно виділити риси обличчя.

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Лайфхак 4. Фокусування

Для того, щоб розмити задній фон, як на професійних знімках, вам знадобиться пластикова склянка.

Розріжте склянку навпіл і в середині зробіть невеликий отвір. Всі фотографії робіть крізь нього.

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Video: Лайфхаки для новорічних фотографій від Олександра Ктиторчука

Як зробити гарні фото на Новий рік 2021, розповість наш матеріал! Лайфхаками для новорічних фотографій поділився відомий фотограф Олександр Ктиторчук

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