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«Святкова мандаринка»: рецепт салату на Новий рік 2021

24.12.2020

Приготуйте салат «Святкова мандаринка» на Новий рік 2021! Проста в приготуванні, ця страва стане справжньою окрасою вашого святкового столу. Рецептом салату поділився кулінар Олег Ковальчук. Дізнайтеся, як приготувати новорічний салат «Святкова мандаринка», в нашому матеріалі!

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святкова мандаринка салат

Інгредієнти:

  • Банка рибної консерви в олії
  • Відварений рис – 150 г
  • Яйця (відварені) – 2 шт.
  • Кріп – 10 г
  • Сіль, перець до смаку
  • Домашній майонез – для заправки
  • Морква (варена) – 3-4 шт. (для подачі)
  • Гвоздика – 5 шт. (для подачі)
  • Лавровий лист – 5 шт. (для подачі)

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Приготування:

  1. Розминаємо рибу виделкою. Яйця відварюємо, тремо на дрібній тертці. Рис відварюємо. Кріп дрібно нарізаємо.
  2. Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо майонезом.
  3. Підготовлений салат скочуємо в кульки розміром з маленький мандарин.

Для подачі:

  1. Моркву відварюємо, охолоджуємо, чистимо й  натираємо на дрібній тертці.
  2. Натерту моркву викладаємо у марлю, добре відтискуємо сік.
  3. Викладаємо моркву на пергаментний папір на деко.
  4. Сушимо у духовці при температурі 220 градусів 5-10 хвилин.
  5. Робимо із салату кульки.
  6. Обгортаємо їх зі всіх сторін підсушеною морквою. На одну кульку нам знадобиться приблизно 1 ст. л. моркви.
  7. У центрі кожної мандаринки розміщуємо гвоздику та лавровий лист.

Кілька секретів:

  1. При виборі моркви зверніть увагу на колір – чим яскравіша сира морква, тим насиченішим колір буде у «мандаринок».
  2. Обов’язково відіжміть сік натертої відвареної моркви – він може зіпсувати вигляд страви.
  3. Щоб салат добре формувався й не прилипав до рук, змочіть їх у холодній воді.
  4. Щоб надати салату текстури справжніх мандаринок, моркву потрібно просушити у духовці.

Video: «Святкова мандаринка»: рецепт салату на Новий рік 2021

Приготуйте салат Святкова мандаринка на Новий рік 2021! Проста в приготуванні, ця страва стане справжньою окрасою вашого святкового столу

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