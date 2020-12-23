Дізнайтеся, як зробити Діда Мороза та Снігуроньку своїми руками на Новий рік 2021! STB.UA пропонує досить простий, але тривалий спосіб, як зробити Діда Мороза з вати, а також Снігуроньку. Майже всі матеріали для нашої веселої затії можна знайти вдома! Технологію виготовлення шукайте в матеріалі.

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Отже, щоб зробити Діда Мороза і Снігуроньку своїми руками, нам знадобляться такі матеріали:

вата – беріть ту, що замотана в рулон і волокна якої добре зчеплені між собою

клей з крохмалю і води

трижильний мідний дріт для каркаса

шматок алюмінієвої фольги довжиною 50 – 60 см

60 см туалетний папір (будемо робити пап’є-маше)

акрилові й акварельні фарби

підставка з дерева

синтепон

нитки.

Також нам потрібні такі нехитрі інструменти:

кусачки

пензлики (жорсткі – для клею, синтетична № 6, плоска № 1 кругла – для розпису)

ножиці

швацька голка.

Як зробити Діда Мороза своїми руками?

Голова

Для початку готуємо масу для пап’є-маше. В половині склянки холодної води розводимо столову без верху ложку крохмалю і доводимо до кипіння. Рвемо туалетний папір на дрібні шматочки і додаємо в охололий клей. Перетираємо пальцями до отримання однорідної маси. Формуємо з фольги голову Діда Мороза розміром приблизно з куряче яйце. Намічаємо очі іграшки, вдавивши у фольгу дві намистини відповідного розміру. Обмащуємо пап’є-маше. Чекаємо висихання. Катаємо з пап’є-маше «морквину» – ніс. Приклеюємо до обличчя Діда Мороза. Вертикально, а не як у Сніговика 🙂 Робимо невеликі кульки, розміщуємо на обличчі та робимо з цього лоб, щоки і підборіддя. Сушимо. Формуємо повіки. Промащуємо потилицю. Сушимо знову. Приступаємо до розпису. Замішуємо білий або кольору слонової кістки акрил з рожевою фарбою (можна аквареллю), щоб отримати колір, близький до тілесного. Обличчя профарбовуємо отриманим відтінком плоским синтетичним пензлем товщиною № 6, очі – білим, блакитним і чорним акрилом – найтоншим круглим пензликом № 1. Робимо штамп з губки і рожевою фарбою додаємо нашому персонажу рум’янець.

Тулуб

Беремо трижильний мідний дріт, поступово розділяємо його на «гілочки» до певного рівня плечей. Наприклад, такий. Пам’ятаємо, що в довжині тіла нашого Діда Мороза має вміщуватися 6 голів. Там, де у нас закінчується шия, горизонтально відгинаємо бічні жили дроту – це будуть наші плечі. На середній дріт надягаємо голову. Від плечей дріт загинаємо вниз. Робимо петлі-долоні. Згинаємо отримані руки в ліктях. Знизу розділяємо провід до рівня стегон. Середню частину загинаємо вгору, скріплюючи тулуб. Нарізаємо синтепон смугами шириною в три сантиметри. Обмотуємо отриманим дротяний каркасом чоловічка. Ноги можна змотати разом. Охоплюємо стіжками, щоб форма трималася.

Одяг

Готуємо крохмальний клейстер у такій же пропорції, як на етапі з пап’є-маше. Додаємо синю або блакитну акварель для снігового відтінку. Вирізаємо з паперу детальки-викрійки таких елементів: брови, вуса, борода; шапка, відворіт для шапки; рукави, відворіт для рукавів; передня половинка костюма; задня половинка костюма; манжет по низу костюма; відворіт по борту костюма; рукавиці; комір; пояс. Промазану клейстером рулонну вату товщиною 5 – 7 мм викладаємо на наш каркас в перший шар, роблячи шубу і намічаючи її деталі. Коли трішки висохне, викладайте акуратно викроєні з такої ж вати деталі в другий шар. Шапку можна відобразити ось так, зробивши її ковпаком з півкола з облямівкою з довгого прямокутника. Можна і за формою голови.

5. За бажанням розмалюйте обсохлу ватяну фігурку широким пензлем. Рекомендуємо використовувати напівпрозорі акварельні фарби. Зручніше це робити, коли ви вже поставили іграшку на підставку.

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Підставка

У дощечці розміром 15 на 15 см робимо два маленькі отвори, в які вставляємо дротяні ноги Діда Мороза, загинаємо, закріплюємо. Вкриваємо дощечку кількома шарами ватного полотна 20 на 20 см. Готово!

Ось ми і розповіли, як зробити Діда Мороза і Снігуроньку своїми руками. Так-так, ця схема чудово застосовується і до жіночого варіанту ляльки. Але крім деталей одягу і способу, зверніть увагу на пропорції. Залежно від того, хочете ви зробити Снігуроньку підлітком чи маленькою дівчинкою, відношення розміру голови до тіла буде різним. Скористайтеся схемою.