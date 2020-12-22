Це одна з найоригінальніших упаковок, «штани Санта-Клауса» напевно здивують кожного. У студії «Все буде добре» ви дізнаєтеся, як власноруч зробити таке диво. Вже зараз ви можете упакувати подарунок на Новий рік у червоний та чорний фетр та перетворити все це на «штани Санта-Клауса». Детальніше читайте в матеріалі.

Матеріали:

червоний фетр А4 – 3 арк.

чорний фетр А4 – 1 арк.

білий фетр А4 – 1 арк.

цупкий червоний фетр – 1 арк.

синельний блискучий дріт – 4 шт. (червоний + срібний)

синельний зелений дріт – 1 шт.

клей

пряжка для пояса

Виготовлення:

2 аркуші червоного фетру перетворити на штани: склеїти тубуси окремо до половини штанини, вільні частини двох аркушів склеїти разом. З цупкого фетру вирізати круги діаметром 15 см, приклеїти їх до низу штанів – це дно упаковки. З аркуша білого фетру робимо манжети до штанів – обрізаємо поздовж смужки завширшки 3,5 см. Нанести клей на контур блискучого боку, приклеїти смужку на штанину по верхньому краю манжета, загнути фетр блискучим боком назовні, приклеїти низ. 1 аркуш фетру – на шлейки: розрізати навпіл поздовж, з отриманих смужок скрутити смужки завтовшки 2 см, проклеїти їх. Прикріпити шлейки до штанів, перекинувши їх навхрест. Аркуш чорного фетру розрізати навпіл поздовж, кожну частину скрутити в трубочку і проклеїти, склеїти дві смужки в одну довгу. Протягнути пряжку, прикріпити готовий пояс до штанів. З червоного і срібного дроту скрутити новорічну цукерку, прикріпити до штанів.

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