Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Середня упаковка «штани Санта-Клауса»

22.12.2020

Це одна з найоригінальніших упаковок, «штани Санта-Клауса» напевно здивують кожного. У студії «Все буде добре» ви дізнаєтеся, як власноруч зробити таке диво. Вже зараз ви можете упакувати подарунок на Новий рік у червоний та чорний фетр та перетворити все це на «штани Санта-Клауса». Детальніше читайте в матеріалі.

як упакувати подарунок в фетр

Матеріали:

  • червоний фетр А4 – 3 арк.
  • чорний фетр А4 – 1 арк.
  • білий фетр А4 – 1 арк.
  • цупкий червоний фетр – 1 арк.
  • синельний блискучий дріт – 4 шт. (червоний + срібний)
  • синельний зелений дріт – 1 шт.
  • клей
  • пряжка для пояса

Виготовлення:

  1.       2 аркуші червоного фетру перетворити на штани: склеїти тубуси окремо до половини штанини, вільні частини двох аркушів склеїти разом.
  2.       З цупкого фетру вирізати круги діаметром 15 см, приклеїти їх до низу штанів – це дно упаковки.
  3.       З аркуша білого фетру робимо манжети до штанів – обрізаємо поздовж смужки завширшки 3,5 см. Нанести клей на контур блискучого боку, приклеїти смужку на штанину по верхньому краю манжета, загнути фетр блискучим боком назовні, приклеїти низ.
  4.       1 аркуш фетру – на  шлейки: розрізати навпіл поздовж, з отриманих смужок скрутити смужки завтовшки 2 см, проклеїти їх. Прикріпити шлейки до штанів, перекинувши їх навхрест.
  5.       Аркуш чорного фетру розрізати навпіл поздовж, кожну частину скрутити в трубочку і проклеїти, склеїти дві смужки в одну довгу. Протягнути пряжку, прикріпити готовий пояс до штанів.
  6.       З червоного і срібного дроту скрутити новорічну цукерку, прикріпити до штанів.

Більше на тему: Маленька упаковка «Дід Мороз»

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати