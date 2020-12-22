Середня упаковка – пінгвін з тубуса
22.12.2020
Експерти «Все буде добре» готові до Нового року та допоможуть вам підготуватися до свята. Зараз ви дізнаєтесь, як упакувати подарунок в папір без коробки. Це доволі легко та в результаті дуже гарно. Детальна інструкція того, як упакувати подарунок без коробки, щоб вийшов пінгвін з тубуса, – читайте в матеріалі.
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Компоненти:
- цупкий білий картон А4 – 1 арк.
- декоративна стрічка тонка
- чорний фетр А4 – 1 арк.
- клей
- очі – 2 шт.
- жовтий картон – 1 арк.
- чорний картон – 1 арк.
- фломастери
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Виготовлення:
- Картон скрутити в тубус, проклеїти по висоті.
- З чорного фетру вирізати круг (діаметр круга – висота нашого тубуса), зробити фрак, приклеїти до тубуса.
- З білого картону вирізати круг, приклеїти у верхній частині вздовж тубуса. Це буде морда пінгвіна. На білу частину зверху приклеїти очі.
- З жовтого картону зробити об’ємний трикутний дзьоб, приклеїти до тубуса.
- Кришку і дно зробити з чорного картону.
- Зі стрічки змайструвати бантик, приклеїти до фрака.
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