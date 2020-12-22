як упакувати маленький подарунок

Маленька упаковка «Дід Мороз»
22.12.2020
Якщо ви насправді любите новорічні свята, то не пошкодуєте часу на гарне оформлення подарунка з випуску «Все буде добре». Маленька упаковка «Дід Мороз» допоможе прикрасити мініатюрний сюрприз. Головне – запастися картоном та кольоровими фломастерами. Більше про те, як зробити на Новий рік маленьку упаковку «Дід Мороз», – в матеріалі.
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Матеріали:
- червоний картон А4 – 1 арк.
- білий картон А4 – 1 арк.
- кольорові фломастери
- чорна оксамитова стрічка
- клей
- вата
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Виготовлення:
- Червоний аркуш картону розрізати навпіл, скрутити в тубус, склеїти.
- Загнути обидва кінці тубуса за схемою: нижню частину – всередину, верхню – назовні.
- З білого картону вирізати трикутник для обличчя Діда Мороза – 7×5×5 см.
- Білий трикутник приклеїти до тубуса, намалювати обличчя.
- Наклеїти оксамитову стрічку-пояс.
- Намалювати чорним фломастером ноги.
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