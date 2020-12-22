як упакувати маленький подарунок

Якщо ви насправді любите новорічні свята, то не пошкодуєте часу на гарне оформлення подарунка з випуску «Все буде добре». Маленька упаковка «Дід Мороз» допоможе прикрасити мініатюрний сюрприз. Головне – запастися картоном та кольоровими фломастерами. Більше про те, як зробити на Новий рік маленьку упаковку «Дід Мороз», – в матеріалі.

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Матеріали:

червоний картон А4 – 1 арк.

білий картон А4 – 1 арк.

кольорові фломастери

чорна оксамитова стрічка

клей

вата

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Виготовлення:

Червоний аркуш картону розрізати навпіл, скрутити в тубус, склеїти. Загнути обидва кінці тубуса за схемою: нижню частину – всередину, верхню – назовні. З білого картону вирізати трикутник для обличчя Діда Мороза – 7×5×5 см. Білий трикутник приклеїти до тубуса, намалювати обличчя. Наклеїти оксамитову стрічку-пояс. Намалювати чорним фломастером ноги.