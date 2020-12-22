Як виконати мрії в новому році: скринька бажань від Олени Курилової
Хочете, щоб у новому 2021 році збулися всі ваші мрії та надії? Вам допоможе скринька бажань від Олени Курилової! Зроблена своїми руками, вона зарядить вас правильною енергетикою та допоможе втілити в життя найсміливіші ідеї. Як зробити скриньку бажань, читайте в матеріалі.
Для виготовлення шкатулки бажань нам знадобляться:
- Ваше роздруковане фото
- Готова дерев’яна шкатулка
- Клей
- Пензлик для клею
- Вода
- Губка
- Акриловий лак
- Різнокольорові нитки
Для простоти процесу виготовлення можна взяти вже готову скриньку. Головним елементом у створенні талісмана є ваше фото. Воно передає енергію Всесвіту та несе в собі вашу енергетичну силу. Тому дуже важливо фотографію добре закріпити на стінці скриньки.
Технологія перенесення фото на дерево:
- Роздрукуйте фотографію на лазерному принтері (в дзеркальному зображенні).
- Покрийте потрібну ділянку декорованої поверхні й саму фотографію клеєм за допомогою синтетичного пензлика або губки. Працюйте швидко, не даючи засобу засохнути!
- Негайно покладіть фотографію зображенням вниз на потрібну поверхню. Рівномірно й плавно розрівняйте фото пластиковим шпателем або роликом. Видаліть зайвий клей за допомогою тканини.
- Сушіть феном на максимальній температурі протягом 10 хвилин, потім дайте охолонути.
- Змочіть тильну сторону фото вологою губкою, трохи почекайте, поки папір просочиться. Потім видаліть шар паперу пальцями або пористою стороною губки.
- Покрийте шкатулку лаком.
Як перетворити скриньку зі звичайної в магічну:
Перше, що потрібно зробити, – вибрати кольорові нитки. Кожен із кольорів означає бажання в певній сфері життя:
- Червона нитка – гроші
- Зелена нитка – все, що стосується здоров’я та життєвих сил
- Рожева нитка – любовні справи
- Біла нитка – весілля
Максимальна кількість ниток для шкатулки – 12.
Потім потрібно зав’язувати на нитках вузли, які символізують ваші бажання. Їх кількість має дорівнювати кількості років, що вам виповниться в 2021 році.
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Важливо: в процесі зав’язування вузлів думайте про своє бажання!
Таким чином, ви зарядите скриньку на якнайшвидше виконання бажань і реалізацію планів.
Протягом року шкатулку нікому не показувати й не дозволяти відкривати. Це допоможе сфокусуватися на певних цілях й усвідомлено прагнути до їхньої реалізації.
Але пам’ятайте, що потрібно не тільки думати про ці бажання, але й робити реальні кроки до їхнього втілення в життя.
І нехай в новому році здійсняться всі ваші мрії!