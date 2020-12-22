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Велика упаковка «північний олень»

22.12.2020

Новий рік 2021 зовсім близько, тому важливо встигнути зробити найкращий подарунок для своїх близьких. Не шкодуйте часу та змайструйте велику упаковку «північний олень», яка надасть особливого відтінку сюрпризу, що буде всередині. Тут немає нічого складного, експерти «Все буде добре» перевірили це на собі, настав і ваш час. Детальна інструкція, як упакувати подарунок в крафт-папір, – в матеріалі.  

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як упакувати подарунок в крафт папір

Компоненти:

  • крафтовий папір – 1 рулон
  • червоні акрилові нитки – 1 моток
  • декоративна стрічка
  • клей
  •  іграшкові очі
  • біла фарба
  • гілки ялинки
  • чорний фломастер

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Виготовлення:

  1.       Загорнути коробку з подарунком у папір.
  2.       З лицьового боку намалювати фломастером голову оленя.
  3.       Приклеїти очі.
  4.       З ниток зробити помпон, приклеїти на місце носа.
  5.       Зі стрічки зробити бантик, приклеїти на шию.
  6.       2 гілки ялинки приклеїти у формі рогів.
  7.       Білою фарбою намалювати сніг на упаковці.

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