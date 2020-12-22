Новий рік 2021 зовсім близько, тому важливо встигнути зробити найкращий подарунок для своїх близьких. Не шкодуйте часу та змайструйте велику упаковку «північний олень», яка надасть особливого відтінку сюрпризу, що буде всередині. Тут немає нічого складного, експерти «Все буде добре» перевірили це на собі, настав і ваш час. Детальна інструкція, як упакувати подарунок в крафт-папір, – в матеріалі.

Більше на тему: Середня упаковка – пінгвін з тубуса

Компоненти:

крафтовий папір – 1 рулон

червоні акрилові нитки – 1 моток

декоративна стрічка

клей

іграшкові очі

біла фарба

гілки ялинки

чорний фломастер

Більше на тему: Вечірня сукня на Новий рік 2021: робимо своїми руками

Виготовлення:

Загорнути коробку з подарунком у папір. З лицьового боку намалювати фломастером голову оленя. Приклеїти очі. З ниток зробити помпон, приклеїти на місце носа. Зі стрічки зробити бантик, приклеїти на шию. 2 гілки ялинки приклеїти у формі рогів. Білою фарбою намалювати сніг на упаковці.