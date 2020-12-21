Фронтмен гурту O.Torvald Євген Галич розповів «Все буде добре», як зробити власноруч для своєї дитини костюм дикобраза. На виготовлення наряду потрібно буде лише дві години. Детальна інструкція створення костюма дикобраза – в матеріалі.

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Компоненти:

Джинси – 1 пара

Кеди або кросівки – 1 пара

Кофта зі смужками – 1 шт.

Гольф – 1 шт.

Картата сорочка – 1 шт.

Шнурок – 1 шт.

Булавка – 1 шт.

Пов’язка на голову – 1 шт.

Фліс чорного кольору – 60х100 см

Чорні соломинки для коктейлю – 1500 шт.

Клей-пістолет – 1 шт.

Біла аерозольна фарба – 1 шт.

Малярний скотч – 1 шт.

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Виготовлення:

Відрізаємо нижню частину картатої сорочки. Підгортаємо відрізаний край і зшиваємо. Вирізаємо спереду дві маленькі дірочки. За допомогою булавки протягуємо шнурок через отвір. До пов’язки пришиваємо фліс. Соломинки для коктейлю склеюємо між собою малярним скотчем. Фарбуємо соломинки за допомогою аерозольної фарби білого кольору. Навскіс відрізаємо краї соломинок. За допомогою клею-пістолета кріпимо соломинки на всю довжину тканини, пришитої до пов’язки.