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Костюм баранчика на Новий рік своїми руками

21.12.2020

Фронтмен гурту O.Torvald Євген Галич знає, як зробити костюм баранчика своїми руками. Просто в студії молодий батько «конструює» вбрання на дитяче свято для своєї маленької дочки. Детальна інструкція створення костюма баранчика – в матеріалі.

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костюм баранчика для дитини своїми руками

Компоненти:

  • Чорний гольф – 1 шт.
  • Чорні лосини – 1 шт.
  • Футболка біла – 1 шт.
  • Ватні кульки – 620–720 шт.
  • Клей-пістолет – 1 шт.
  • Обруч для волосся – 1 шт.
  • Фетр чорного кольору – 20х30 см
  • Фетр білого кольору – 20х30 см

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Виготовлення:

  1. Відрізаємо рукави від футболки.
  2. За допомогою клею-пістолета на всю поверхню футболки приклеюємо ватні кульки.
  3. З чорного і білого фетру вирізаємо вушка необхідного розміру.
  4. До обруча для волосся приклеюємо вушка і ватяні кульки.

 

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