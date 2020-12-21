Фронтмен гурту O.Torvald Євген Галич знає, як зробити костюм баранчика своїми руками. Просто в студії молодий батько «конструює» вбрання на дитяче свято для своєї маленької дочки. Детальна інструкція створення костюма баранчика – в матеріалі.

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Компоненти:

Чорний гольф – 1 шт.

Чорні лосини – 1 шт.

Футболка біла – 1 шт.

Ватні кульки – 620–720 шт.

Клей-пістолет – 1 шт.

Обруч для волосся – 1 шт.

Фетр чорного кольору – 20х30 см

Фетр білого кольору – 20х30 см

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Виготовлення:

Відрізаємо рукави від футболки. За допомогою клею-пістолета на всю поверхню футболки приклеюємо ватні кульки. З чорного і білого фетру вирізаємо вушка необхідного розміру. До обруча для волосся приклеюємо вушка і ватяні кульки.