Костюм баранчика на Новий рік своїми руками
21.12.2020
Фронтмен гурту O.Torvald Євген Галич знає, як зробити костюм баранчика своїми руками. Просто в студії молодий батько «конструює» вбрання на дитяче свято для своєї маленької дочки. Детальна інструкція створення костюма баранчика – в матеріалі.
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Компоненти:
- Чорний гольф – 1 шт.
- Чорні лосини – 1 шт.
- Футболка біла – 1 шт.
- Ватні кульки – 620–720 шт.
- Клей-пістолет – 1 шт.
- Обруч для волосся – 1 шт.
- Фетр чорного кольору – 20х30 см
- Фетр білого кольору – 20х30 см
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Виготовлення:
- Відрізаємо рукави від футболки.
- За допомогою клею-пістолета на всю поверхню футболки приклеюємо ватні кульки.
- З чорного і білого фетру вирізаємо вушка необхідного розміру.
- До обруча для волосся приклеюємо вушка і ватяні кульки.
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