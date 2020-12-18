Теплий салат «Олів’є»: рецепт новорічного салату від Мікаеля Арояна
18.12.2020
Як приготувати теплий салат «Олів’є», розповість Мікаель Ароян! У новій інтерпретації салату з’являться незвичайні складові, а сам салат отримає назву «Люсьєн». Дізнайтеся рецепт теплого салату «Олів’є» просто зараз в нашому матеріалі!
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Складові:
- Картопля — 3 шт.
- Перепелині яйця — 3 шт.
- Коктейльні креветки — 10 шт.
- Солоний огірок — 1шт.
- Морква — 1 шт.
- Бекон — 200 г
- Паростки зеленого горошку
- Вершкове масло — 30 г
- Молоко — 0,5 л
- Борошно — 40 г
- Вода — 40 г
- Желатин — 1 упаковка
- Олія
- Куркума — 5 г
- Сіль, перець
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Приготування:
- Для початку зробіть соус бешамель. Розтопіть вершкове масло в ковші та всипте борошно. Поступово вливайте молоко, ретельно розмішуючи суміш, і доведіть до кипіння при постійному помішуванні. Додайте сіль і перець за смаком. Варіть на повільному вогні, помішуючи, 8—10 хвилин.
- Залийте соус в форму для випікання та залиште застигати на 2 години.
- Зваріть картоплю, додайте вершкове масло і поставте на 2 хвилини в мікрохвильову піч. Закиньте нагріту картоплю до комбайну. До неї додайте дрібку куркуми.
- Готове пюре викладайте в кондитерський мішок.
- Приготуйте стружку з бекону. Наріжте його та поставте в мікрохвильову піч на 30 секунд. Переверніть на інший бік і поставте в мікрохвильову піч ще на 3 хвилини. Відокремте бекон від волокон. Візьміть качалку та злегка притисніть бекон. Нарвіть на менші волокна. Смажте їх в киплячій олії. Перекладіть в сито, аби жир стік, і підсушіть стружку на паперовому рушнику.
- Витягніть з форми застиглий соус бешамель на тарілку. Далі викладіть на нього інші інгредієнти: перепелині яйця, розрізані на половинки; коктейльні креветки, нарізані слайсами; солоні огірки та моркву; кульки свіжого огірка (які можна зробити з допомогою ножа для карвінгу).
- Зверху викладіть смужки червоної цибулі та паростки зеленого гороху. Також можете використовувати зелений горошок.
- Верхівку присипте стружкою бекону.
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Поради:
- Щоб соус бешамель набув потрібної форми і загус, додайте в нього суміш з желатину та води 9:1.
- Паростки горошку ви можете виростити у себе вдома. Візьміть ємність, викладіть у неї вату, потім засипте тирсою. Всередину помістіть цільні горошинки й залийте невеликою кількістю води. Регулярно підливайте воду, але не затоплюйте горох. Через 2 тижні з’являться паростки, які ви зможете використовувати для прикрашання салатів.
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Video: Теплий салат «Олів’є»: рецепт новорічного салату від Мікаеля Арояна
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