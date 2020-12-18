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Шотландський кекс: рецепт новорічного десерту

18.12.2020

Хочете вразити гостей смачними стравами та зекономити свій час? Тоді спробуйте наш неймовірний і дуже легкий у приготуванні шотландський кекс! Ваші гості будуть вражені, а ви матимете змогу більше часу провести перед дзеркалом, а не за плитою. Рецепт кексу від Наталії Фаліон читайте у нашому матеріалі. 

Інгредієнти:

  • мигдаль (сушений) – 70 г.
  • смородина (свіжоморожена) – 300 г
  • Кумкват або інші цитрусові цукати (сушений) – 75 г
  • родзинки світлі – 125 г
  • родзинки темні – 125 г
  • журавлина сушена – 125 г
  • масло вершкове – 150 г
  • борошно – 370 г
  • цукор – 2 ст. л.
  • яйця курячі – 2 шт.
  • простокваша – 50 г
  • Віскі (коньяк або міцне домашнє вино) – 60 мл
  • імбир мелений – ½ ч. Л.
  • кориця – ½ ч. Л.
  • перець чорний мелений – ¼ ч. л.
  • перець духмяний мелений – дрібка

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Приготування:

  1. Чорну смородину попередньо розморозити, злити рідину. Мигдаль очистити від шкірки, заливши попередньо на 5 хвилин гарячою водою. Підсушити і розмолоти 1/3 мигдалю дрібно, 2/3 побільше. Кумкват порізати дрібними шматочками, родзинки промити гарячою водою. Змішати в мисці мигдаль (крупномелений), родзинки двох видів, в’ялену журавлину, кумкват.
  2. Для пісочного тіста просіяти на дошку 300 г борошна з дрібкою солі, додати холодне масло, порізане шматочками, і порубати ножем в крихту. Додати 3 ст. ложки крижаної води і швидко замісити тісто. Скачати тісто в колобок, обгорнути харчовою плівкою і покласти в холодильник на 30 хвилин.
  3. Потім тісто тонко розкачати між шарами харчової плівки, вирізати пласти необхідних розмірів і викласти боки і дно форми для випічки. Форму попередньо застелити папером для випічки і змастити маслом.
  4. Для начинки: змішати 70 г борошна, дрібномелений мигдаль, імбир, корицю, духмяний і чорний перець, перемішати.
  5. Висипати борошно зі спеціями у велику миску, додати чорну смородину і, струшуючи миску, перемішати, щоб борошно покрило всі ягоди.
  6. Потім додати сухофрукти і ще раз перемішати.
  7. У чашці збити виделкою яйця з цукром і простоквашу (можна взяти кефір). Додати яєчну суміш і алкоголь до сухофруктів, добре перемішати.
  8. Формуємо кекс: Викласти начинку в форму і добре ущільнити ложкою.
  9. Зверху накрити кришечкою з тіста і защипнути краї.
  10. Випікати при температурі 170 градусів 2,5 години. Якщо зверху почне занадто рум’янитися, накрити фольгою. Готовий кекс остудити, загорнути у фольгу і покласти в холодильник мінімум на 57 днів.

Video: Шотландський кекс: рецепт новорічного десерту

Рецепт шотландського новорічного кексу нам розповіла Наталія Фаліон. Цей десерт чудово підійде до столу на Новий рік 2021

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