У кожній компанії не вщухають суперечки, яким бути повинен правильний салат олів’є: класичний рецепт, на думку багатьох, повинен містити курячу грудку. Опоненти пропонують телятину. А хтось ні на що не проміняє варену ковбасу. Скільки різних рецептів ми перепробували на кухні «Все буде добре»! А класичним ми будемо вважати найпростіший!

Більше на тему: Новий рік 2021 – рецепти, гороскопи, корисні статті

Якщо якихось складнощів можна уникнути, давайте це і зробимо. Тим більше, в сучасному ритмі життя, коли не завжди є час на витребеньки, та й ялинка купується за три години до бою новорічних дзвонів… Гості на порозі – заощадимо час, і з м’ясом вовтузитися не будемо. Візьмемо «варенку»! Отже:

Салат олів’є, рецепт класичний – з докторською ковбасою!

Складові:

картопля – 4 шт.

морква – 2 шт.

варена ковбаса «Докторська» – 500 г

яйця курячі – 5 шт.

огірки солоні або мариновані, великі – 4 шт.

консервований зелений горошок – 1 банка

майонез

зелень, сіль – за смаком

Спеціаліст з якості Андрій Бабаєв склав спеціальну таблицю, як вибрати кращі компоненти для салату олів’є.

Більше на тему: Рецепти салату Олів’є. Топ-5

Приготування:

1. Варіть яйця протягом 7-10 хвилин (до ступеня готовності «круто»).

2. Ретельно вимиті, але не чищені картоплю і моркву відваріть в злегка підсоленій воді до готовності (приблизно 30 хвилин). Дістаньте з води і почистіть – так простіше.

3. Наріжте моркву і картоплю кубиками.

4. Наріжте ковбасу кубиками.

5. Наріжте огірки кубиками.

6. Яйця пропустіть крізь яйцерізку (дротова сіточка, можна нарізати і вручну)

7. Додайте у салат зелений горошок, попередньо зливши воду.

8. Додайте у салат майонез. За необхідності посоліть.

Більше на тему: Домашній майонез – рецепт Ектора Хіменеса-Браво

Але не залишимо без уваги і шедеври наших експертів:

1. Три варианти «Олив’є» від Сергія Калініна

Video: Салат олів’є до Нового року 2021: класичний рецепт Рік якої тварини 2020? Що готує нам новий рік Щура та як привернути до себе господаря 2020 року, розповіли астрологи

2. Дуже незвичайний рецепт «Олів’є» від Ектора Хіменес-Браво

Video: Салат олів’є до Нового року 2021: класичний рецепт Рік якої тварини 2020? Що готує нам новий рік Щура та як привернути до себе господаря 2020 року, розповіли астрологи