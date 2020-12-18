Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Салат олів’є до Нового року 2021: класичний рецепт

18.12.2020

У кожній компанії не вщухають суперечки, яким бути повинен правильний салат олів’є: класичний рецепт, на думку багатьох, повинен містити курячу грудку. Опоненти пропонують телятину. А хтось ні на що не проміняє варену ковбасу. Скільки різних рецептів ми перепробували на кухні «Все буде добре»! А класичним ми будемо вважати найпростіший!

Більше на тему: Новий рік 2021 – рецепти, гороскопи, корисні статті

Якщо якихось складнощів можна уникнути, давайте це і зробимо. Тим більше, в сучасному ритмі життя, коли не завжди є час на витребеньки, та й ялинка купується за три години до бою новорічних дзвонів… Гості на порозі – заощадимо час, і з м’ясом вовтузитися не будемо. Візьмемо «варенку»! Отже:

Салат олів’є, рецепт класичний – з докторською ковбасою!

Складові:

  • картопля – 4 шт.
  • морква – 2 шт.
  • варена ковбаса «Докторська» – 500 г
  • яйця курячі – 5 шт.
  • огірки солоні або мариновані, великі – 4 шт.
  • консервований зелений горошок – 1 банка
  • майонез
  • зелень, сіль – за смаком

Спеціаліст з якості Андрій Бабаєв склав спеціальну таблицю, як вибрати кращі компоненти для салату олів’є.

Більше на тему: Рецепти салату Олів’є. Топ-5

Приготування:

1. Варіть яйця протягом 7-10 хвилин (до ступеня готовності «круто»).
2. Ретельно вимиті, але не чищені картоплю і моркву відваріть в злегка підсоленій воді до готовності (приблизно 30 хвилин). Дістаньте з води і почистіть – так простіше.
3. Наріжте моркву і картоплю кубиками.
4. Наріжте ковбасу кубиками.
5. Наріжте огірки кубиками.
6. Яйця пропустіть крізь яйцерізку (дротова сіточка, можна нарізати і вручну)
7. Додайте у салат зелений горошок, попередньо зливши воду.
8. Додайте у салат майонез. За необхідності посоліть.

Більше на тему: Домашній майонез – рецепт Ектора Хіменеса-Браво

Але не залишимо без уваги і шедеври наших експертів:

1. Три варианти «Олив’є» від Сергія Калініна

Video: Салат олів’є до Нового року 2021: класичний рецепт

Рік якої тварини 2020? Що готує нам новий рік Щура та як привернути до себе господаря 2020 року, розповіли астрологи

2. Дуже незвичайний рецепт «Олів’є» від Ектора Хіменес-Браво

Video: Салат олів’є до Нового року 2021: класичний рецепт

Рік якої тварини 2020? Що готує нам новий рік Щура та як привернути до себе господаря 2020 року, розповіли астрологи

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати