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Пряники до Дня святого Миколая: рецепт покроковий
18.12.2020
Хочете побалувати сім’ю ласощами до Дня святого Миколая? Спечіть пряники-миколайчики у вигляді листівок. Виявляється, зробити це зовсім нескладно. Як приготувати смачні пряники до Дня святого Миколая? Дізнайтеся покроковий рецепт від «Все буде добре» у нашому матеріалі!
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Складові:
Борошно – 500 г
Цукрова пудра – 180 г
Яйця – 2 шт.
Пакетик розпушувача
Вершкове масло – 3 ст. л.
Какао – 2 ст. л.
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Для декору
Яйця
Цукрова пудра
Лимонний сік
Приготування:
Замісити тісто і залишити його на дві години полежати.
Жовтки збовтати в кухлику з невеликою кількістю води. Для змащення пряників після випічки.
Білок збити, додати лимонного соку і поступово всипати просіяну цукрову пудру.
Відділити більше ніж половину рідкої маси. Глазур, що залишилася, довести до густоти, додаючи пудру.
Цю масу викласти в щільний пакетик, відрізати маленький куточок – вийде помадка для малювання контурів і орнаментів (можна використовувати кондитерський мішок).
Тісто для пряників розкачати, прикласти паперовий шаблон і вирізати ножем прямокутники. Посередині вирізати за допомогою формочок для печива різдвяний мотив і перенести на змащене деко.
Випікати в розігрітій духовці 15-20 хвилин. Після випічки, коли пряник трохи охолоне, змастити поверхню збовтаним жовтком.
Контури пряника і внутрішнього отвору обвести підготовленою густою глазур’ю в пакетику хвилястими лініями.
Коли висохне, зафарбувати всю поверхню рідкою глазур’ю за допомогою пензлика або шпателя. Дати висохнути.
Намалювати візерунки глазур’ю в кондитерському мішку.
Ще більше порад про те, як приготувати пряники до Дня святого Миколая – у відео!
Video: Пряники до Дня святого Миколая: рецепт покроковий
Смачні пряники до Дня святого Миколая можна приготувати у вигляді листівок! Дивіться, як приготувати пряники-миколайчики на День святого Миколая, і порадувати сім'ю
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