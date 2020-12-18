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Пряники до Дня святого Миколая: рецепт покроковий

18.12.2020

Хочете побалувати сім’ю ласощами до Дня святого Миколая? Спечіть пряники-миколайчики у вигляді листівок. Виявляється, зробити це зовсім нескладно. Як приготувати смачні пряники до Дня святого Миколая? Дізнайтеся покроковий рецепт від «Все буде добре» у нашому матеріалі!

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пряник ко дню святого Николая

Складові:

  • Борошно – 500 г
  • Цукрова пудра – 180 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Пакетик розпушувача
  • Вершкове масло – 3 ст. л.
  • Какао – 2 ст. л.

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Для декору

  • Яйця
  • Цукрова пудра
  • Лимонний сік

Приготування:

  1. Замісити тісто і залишити його на дві години полежати.
  2. Жовтки збовтати в кухлику з невеликою кількістю води. Для змащення пряників після випічки.
  3. Білок збити, додати лимонного соку і поступово всипати просіяну цукрову пудру.
  4. Відділити більше ніж половину рідкої маси. Глазур, що залишилася, довести до густоти, додаючи пудру.
  5. Цю масу викласти в щільний пакетик, відрізати маленький куточок – вийде помадка для малювання контурів і орнаментів (можна використовувати кондитерський мішок).
  6. Тісто для пряників розкачати, прикласти паперовий шаблон і вирізати ножем прямокутники. Посередині вирізати за допомогою формочок для печива різдвяний мотив і перенести на змащене деко.
  7. Випікати в розігрітій духовці 15-20 хвилин. Після випічки, коли пряник трохи охолоне, змастити поверхню збовтаним жовтком.
  8. Контури пряника і внутрішнього отвору обвести підготовленою густою глазур’ю в пакетику хвилястими лініями.
  9. Коли висохне, зафарбувати всю поверхню рідкою глазур’ю за допомогою пензлика або шпателя. Дати висохнути.
  10. Намалювати візерунки глазур’ю в кондитерському мішку.

Ще більше порад про те, як приготувати пряники до Дня святого Миколая – у відео!

Video: Пряники до Дня святого Миколая: рецепт покроковий

Смачні пряники до Дня святого Миколая можна приготувати у вигляді листівок! Дивіться, як приготувати пряники-миколайчики на День святого Миколая, і порадувати сім'ю

 

 

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