Хочете зробити дітлахам сюрприз і потішити їх особливим і таємничим десертом у День святого Миколая? Пиріжки для цього свята можна приготувати як частування для дітей і дорослих або навіть як подарунок. Рецепт пиріжків на День святого Миколая з буряком і журавлиною розповів Микола Тищенко.

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Інгредієнти для тіста:

Борошно – 500 г

Яйця – 4 шт.

Молоко – 500 мл

Сухі розчинні дріжджі – 7 г

Рослинна олія – 100 мл

Цукор – 300 г

Інгредієнти для начинки:

Буряк варен ий – 0,5 кг

– 0,5 кг Цукор – 200 г

Журавлина – 300 г

Крохмаль картопляний – 1,5 ст. л.

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Приготування тіста:

У підігрітому молоці розчиніть дріжджі, додайте яйця, борошно, масло і цукор. Замісіть круте тісто. Залиште у теплому місці на півгодини. Сформуйте пиріжки, зверху помажте яйцем. Випікайте їх 40 хвилин при 180 градусах.

Приготування начинки:

Відвар ений буряк натріть на крупній тертці. Журавлину перетріть з цукром. Варіть суміш 10 хвилин на повільному вогні. Потім додайте крохмаль, охолодіть. Змішайте натерт ий буряк з соусом і з журавлини.