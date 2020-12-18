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Пиріжки на День святого Миколая: рецепт Миколи Тищенка

18.12.2020

Хочете зробити дітлахам сюрприз і потішити їх особливим і таємничим десертом у День святого Миколая? Пиріжки для цього свята можна приготувати як частування для дітей і дорослих або навіть як подарунок. Рецепт пиріжків на День святого Миколая з буряком і журавлиною розповів Микола Тищенко.

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Інгредієнти для тіста:

  • Борошно – 500 г
  • Яйця – 4 шт.
  • Молоко – 500 мл
  • Сухі розчинні дріжджі – 7 г
  • Рослинна олія – 100 мл
  • Цукор – 300 г

Інгредієнти для начинки:

  • Буряк варений – 0,5 кг
  • Цукор – 200 г
  • Журавлина – 300 г
  • Крохмаль картопляний – 1,5 ст. л.

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Приготування тіста:

  1. У підігрітому молоці розчиніть дріжджі, додайте яйця, борошно, масло і цукор.
  2. Замісіть круте тісто. Залиште у теплому місці на півгодини.
  3. Сформуйте пиріжки, зверху помажте яйцем.
  4. Випікайте їх 40 хвилин при 180 градусах.

Приготування начинки:

  1. Відварений буряк натріть на крупній тертці. Журавлину перетріть з цукром.
  2. Варіть суміш 10 хвилин на повільному вогні.
  3. Потім додайте крохмаль, охолодіть. Змішайте натертий буряк з соусом із журавлини.

 

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