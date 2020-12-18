У Древній Греції вважали, що родимі плями – це мітки богів, за якими пророкували долю людини та могли розпізнати її характер. За словами екстрасенса та експерта «Все буде добре» Олени Курилової, видаляти плями не можна, адже це злочин проти своєї долі. Скоріше дізнайтеся, як передбачити долю за родимою плямою. Детальніше – в нашому матеріалі.

Не варто провокувати долю. Якщо ви дуже комплексуєте та звинувачуєте пляму у всіх своїх бідах, проблема йде саме від цього. Таким чином, йде посил до долі про нещастя. Ви наче благаєте її виправдати свої негативні очікування. До речі, в Греції пророкували долю за родимими плямами. Сьогодні ці знання набули ще більшої сили, адже живуть протягом багатьох століть.

Більше на тему: Що означають родимки: трактування від Олени Курилової

Пляма на голові – ними вищі сили позначають вчених, теоретиків і мислителів. Володарі плям у цій зоні – вольові люди! Якщо вони щось задумали, то доведуть це до кінця і ніщо їх не зупинить. Плями на руках, ногах несуть своєму власникові щасливу долю і успішне життя. Люди, які мають плями в цих зонах, – чуйні, турботливі, а також створені, щоб дарувати комфорт і тепло своїм близьким і всім, хто опиняється поруч. Пляма на руці вказує на талановитих особистостостей. Пляма на спині свідчить, що її власник – вимоглива людина, яка ставить високу планку як для себе, так і для оточуючих. Але одночасно – це м’яка, добра людина. Пляма на животі розповість про такі риси характеру її володаря, як запальність, нетерплячість, емоційність і вибуховий характер. Якщо направити ці риси в правильне русло, можна досягти висот у спорті або бізнесі. Пляма на шиї або ключиці – володарі таких плям мають блискучі вольові якості, це знак успіху в професії.

Більше на тему: Щоб чоловік вас ніколи не зрадив: поради від екстрасенса

Значення за формою родимої плями:

Пляма у формі кола – це цикл, гармонія. Незалежно від того, що буде відбуватися у вашому житті, вам дана гармонія, за допомогою якої ви можете вирішити будь-яку ситуацію. Клякса, в якій ви можете розглядати географічні об’єкти, річки або хмари, говорить про те, що доля пророкує вам буйну вдачу і неприборкані почуття. У вашому житті відбуватимуться спонтанні події з несподіваним результатом. Фігури з чіткими лініями – це знак захисту вищими силами. У моїй практиці такі люди зустрічаються дуже рідко. Така форма плями пророкує вам магічну долю, ви здатні вирішити найскладнішу ситуацію самою лише думкою, самі того не помічаючи. Варто тільки мислити в правильному напрямку.