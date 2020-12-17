Ви також нечасто даєте дитині цукерки, бо вважаєте солодке не надто корисним? Експерти «Все буде добре» переконані в іншому! Тому поділилася секретним рецептом цукерок, які можна їсти без будь-якої шкоди для здоров’я. А крім того, вони стануть чудовим подарунком до Дня святого Миколая.

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Складові:

Гречана мука (мелена гречка) – 175 г

Йогурт – 250 г

Пюре з чорносливу – 160 г

Цукор – 1 ст. л.

Какао-порошок – 2 ст. л.

Рослинна олія – ​​1 ч. л.

Сода – 0,5 ч. л.

Чорнослив – 6 шт.

Ваніль

Кунжут

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Спосіб приготування:

Змішайте олію, какао, соду. Збийте йогурт і фруктове пюре. Додайте цукор, олію, ваніль. Порціями всипте борошно в йогуртово-фруктову суміш. Замісити м’яке тісто. Скачайте невеликі кульки, всередину вкладіть дрібно нарізаний чорнослив. Викладіть цукерки на деко. Випікайте 15 хв при температурі 180 °С. Зверху прикрасьте медом, кунжутом або какао.