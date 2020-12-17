«Миколайчики» – це розписні пряники до Дня святого Миколая. Експерт-кулінар Тетяна Литвинова розкрила всі секрети приготування розписних пряників з козульного тіста, які ви можете приготувати як подарунок близьким до Дня святого Миколая! Як приготувати смачні розписні «миколайчики», читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

Цукор – 250 г

250 г Вода (окроп) – ½ ст.

½ ст. Вершкове масло – 100 г

100 г Борошно пшеничне – 300 г

300 г Борошно житнє – 200 г

200 г Яйця – 3 шт.

3 шт. Сода – ½ ч. л.

½ ч. л. Сіль – 1 дрібка

1 дрібка Кориця – 2 ч. л.

2 ч. л. Мускатний горіх – 1 ч. л.

1 ч. л. Цукрова пудра – ½ ст.

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Приготування:

Зваріть карамель:

Половину цукру нагрійте без води в глибокій сковороді на повільному вогні до темно-коричневого кольору і сизого диму. Влийте окріп, постійно помішуючи. Додайте другу половину цукру. Остудіть приблизно до 70 градусів. Додайте маргарин або масло, потім всипте суміш спецій. Остудіть. Додайте 1 ціле яйце і 2 жовтки. Поступово додавайте борошно. Замісіть тісто – спочатку в мисці, потім вимісіть на столі до стану еластичного пластиліну: викладіть тісто на стіл, обваляйте в борошні, вимісити; потроху підсипайте на стіл борошно. Поставте в холодильник до затвердіння. Розкатайте тонко холодне тісто. Виріжте по картонних шаблонах фігурки. Випікайте в духовці 4 – 7 хвилин при температурі 180 градусів.

Глазур:

Збийте яєчні білки з цукровою пудрою. Остигле печиво прикрасити глазур’ю.

Трафарети для прикрашання пряників: