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Кава по-віденськи: рецепт приготування від Катерини Великої

15.12.2020

Смачну каву по-віденськи можна приготувати самостійно в домашніх умовах! Все, що вам потрібно, – правильний рецепт і величезний ентузіазм. Здивуйте своїх рідних ніжним смаком цього чудового напою. Дізнайтеся, як приготувати каву по-віденськи в майстер-класі Катерини Великої!

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Складові:

  • Цукор – 1 ч. л.
  • Цукрова пудра
  • Кава щойно змелена – 6 ч. л.
  • Вода
  • Вершки для збивання 33% – 150 мл
  • Какао порошок – за смаком
  • Кориця – за смаком

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iStock-474952728Приготування:

  1. Збити вершки з невеликою кількістю цукрової пудри у стійку піну, поставити до холодильника.
  2. Всипати каву та цукор в турку, залити 2/3 склянки холодної води.
  3. На невеликому вогні, помішуючи, довести каву до кипіння. Потім процідити напій в підігріті склянки такого об’єму, щоб він зайняв меншу половину склянки.
  4. В гарячу каву викласти холодні збиті вершки, подавати за бажанням з корицею чи какао-порошком.

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Корисні поради:

  • Вершки, а також посуд, з яким вони будуть контактувати, мають бути холодними.
  • Обирайте вершки мають з високою жирністю, наприклад 33%. Такі вершки краще збиваються.
  • Цукрову пудру потрібно додавати у кінці збивання.
  • Кава має зайняти меншу половину чашки – приблизно 20 відсотків, а вершки більшу –80 відсотків.

Video: Кава по-віденськи: рецепт приготування від Катерини Великої

Як приготувати каву по-віденськи, розповість Катерина Велика. В її майстер-класі ви дізнаєтеся рецепт, а також усі тонкощі приготування цього смачного напою

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