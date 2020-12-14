Маска для обвітреної шкіри обличчя від чемпіонки з фігурного катання
14.12.2020
Що робити, якщо обвітрилося обличчя? Адже в сезон холодів шкіра завжди більш чутлива й легко піддається пересиханню. Лущення не тільки робить шкіру обличчя негарною, а й завдає дискомфорту, болючих відчуттів. Проблему швидко вирішить маска для обвітреної шкіри обличчя з білокачанної капусти. Рецептом поділилася чемпіонка з фігурного катання Надія Фроленкова.
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Складові:
- Білокачанна капуста – ¼ шт.
- Петрушка – 2-3 гіл.
- Жовток – 1 шт.
- Оливкова олія – 1 ч. л.
- Запарене вівсяне борошно – 1 ч. л.
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Приготування:
- Відварити чверть капусти, потім змішати з петрушкою.
- Подрібнити капусту й петрушку в блендері до однорідної маси.
- У готову суміш додати жовток, оливкову олію та запарене вівсяне борошно.
- Ретельно перемішати всі складові.
Поради щодо застосування:
- Нанести на очищену шкіру обличчя, залишити на 15–20 хвилин.
- Потім видалити маску серветками, ополоснути обличчя теплою водою.
- Повторювати процедуру протягом 3 днів, вранці та ввечері.
- Зберігати засіб на нижній полиці холодильника до 3-х днів.
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Video: Маска для обвітреної шкіри обличчя від чемпіонки з фігурного катання
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