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Маска для обвітреної шкіри обличчя від чемпіонки з фігурного катання

14.12.2020

Що робити, якщо обвітрилося обличчя? Адже в сезон холодів шкіра завжди більш чутлива й легко піддається пересиханню. Лущення не тільки робить шкіру обличчя негарною, а й завдає дискомфорту, болючих відчуттів. Проблему швидко вирішить маска для обвітреної шкіри обличчя з білокачанної капусти. Рецептом поділилася чемпіонка з фігурного катання Надія Фроленкова.

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Складові:

  • Білокачанна капуста – ¼ шт.
  • Петрушка – 2-3 гіл.
  • Жовток – 1 шт.
  • Оливкова олія – 1 ч. л.
  • Запарене вівсяне борошно – 1 ч. л.

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Приготування:

  1. Відварити чверть капусти, потім змішати з петрушкою.
  2. Подрібнити капусту й петрушку в блендері до однорідної маси.
  3. У готову суміш додати жовток, оливкову олію та запарене вівсяне борошно.
  4. Ретельно перемішати всі складові.

Поради щодо застосування:

  1. Нанести на очищену шкіру обличчя, залишити на 1520 хвилин.
  2. Потім видалити маску серветками, ополоснути обличчя теплою водою.
  3. Повторювати процедуру протягом 3 днів, вранці та ввечері.
  4. Зберігати засіб на нижній полиці холодильника до 3-х днів.

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Video: Маска для обвітреної шкіри обличчя від чемпіонки з фігурного катання

Обвітрилося обличчя? Що робити, розповіла чемпіонка з фігурного катання. Маска для обвітреної шкіри обличчя врятує вас

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