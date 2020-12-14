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Як зробити чай із хурми: рецепти від Амадора Лопеса

14.12.2020

Дізнайтеся, як зробити чай з хурми, в майстер-класі Амадора Лопеса. Цей чарівний напій не тільки порадує вас неперевершеним смаком, а й зміцнить імунітет, захистить від застуди. Читайте рецепти корисного чаю з хурми в нашому матеріалі!

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Чай «Хурма з яблуками та м’ятою»

Для приготування чаю вам знадобляться:

  • Хурма
  • Листя м’яти
  • Корінь імбиру
  • Чебрець
  • Яблуко

Приготування:

  1. Яблука наріжте тонкими смужками. У склянку покладіть нарізану хурму, кілька смужок яблука. Зріжте шкірку з імбирного корінця, подрібніть.
  2. У склянку додайте нарізаний імбир, чебрець, сушені листочки м’яти.
  3. Залийте окропом, настоюйте 1520 хвилин. Додайте за бажанням цукор або мед. Охолодіть.

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Чай «Хурма з травами, спеціями та цитрусом»

Для трав’яного чаю з цитрусом і спеціями візьміть:

  • Апельсин
  • Бодян
  • Воду
  • Гвоздику
  • Хурму
  • Кардамон
  • Перець духмяний
  • Корінь солодки

Приготування:

  1. Підготуйте прянощі: бодян, перець духмяний, кардамон. Відріжте 1/3 апельсина. Бутони гвоздики встроміть в шкірку апельсина.
  2. Закип’ятіть воду в каструлі. Помістіть туди корінь солодки, прянощі з апельсином. Варіть на невеликому вогні протягом 1 хвилини.
  3. Хурму наріжте й додайте до прянощів. Продовжуйте варити ще 2 хвилини.
  4. Зніміть каструлю з вогню. Накрийте кришкою. Залиште настоюватися протягом 15 хвилин.
  5. Пряний чай процідіть. Подавайте в гарячому, теплому або холодному вигляді.

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Video: Як зробити чай із хурми: рецепти від Амадора Лопеса

Амадор Лопес навчить готувати смачний чай з хурми, який зміцнить імунітет і захистить від застуди. Читайте рецепти чаю з хурми в нашому матеріалі

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