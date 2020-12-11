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Пиріжки з гарбузом та калиною: рецепт тіста й начинки

11.12.2020

Кулінар Ектор Хіменес-Браво, який об’їздив півсвіту і знає тисячі різноманітних рецептів, вперше відправився в подорож по Україні, щоб зібрати найкращі рецепти нашої кухні. В маленькому хутірці на Полтавщині у бабусі Дусі він дізнався, як приготувати неймовірні пиріжки з гарбузом і калиною, що не черствіють! Покроковий рецепт пиріжків з калиною читайте в нашому матеріалі.

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Складові:

  • Молоко – 550 мл
  • Дріжджі – 100 г
  • Цукор – 150 г
  • Сметана 15% – 100 мл
  • Яйця – 1 шт.
  • Крохмаль – 1 ч. л.
  • Сіль – 20 г
  • Вершкове масло – 100 г
  • Борошно – 0,5 кг
  • Кетяги калини – 1 кг
  • Зерна калини – 1 кг
  • Гарбуз солодкий – 1 кг
  • Відварена квасоля – 0,5 кг
  • Сіль
  • Перець

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Приготування пиріжків:

  1. У миску налити 200 мл теплого молока, 100 г дріжджів і 50 г цукру. Відставити суміш на 5 хвилин, щоб вона спінилася.
  2. У підготовлену суміш додати 300 мл молока, 100 г цукру та трохи борошна. Перемішати й поставити суміш на 1 годину побродити.
  3. Розвести крохмаль – 1 ч. л. крохмалю в 1 ст. л. води. У суміш додати сметану, сіль, жовток, розведений крохмаль, олію та борошно. Вимісити тісто.
  4. Щоб тісто підійшло, поставити в тепле місце на одну годину (воно має збільшитися в об’ємі в 2 рази) і накрити рушником.

Приготування солодкої начинки:

  1. Кетяги калини помити й відокремити зерна. У сковорідку налити трохи води, потім опустити туди зерна калини. Гасити в печі або духовці. Відцідити зерна калини й пропустити через марлю, щоб відокремити м’якоть.
  2. Гарбуз помити й очистити від шкірки. Натерти на дрібну тертку. Смажити гарбуз на соняшниковій олії. Коли він підрум’яниться, додати в сковороду м’якоть калини й тримати на вогні, поки суміш не загусне.

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Приготування солоної начинки:

Відварити квасолю, розім’яти її до пюре і додати в неї м’якоть калини. Далі обсмажити на вогні цибулю, а коли він підрум’яниться, додати в сковорідку суміш з квасолі й калини. Посолити, поперчити.

Video: Пиріжки з гарбузом та калиною: рецепт тіста й начинки

Читайте, як приготувати пиріжки з гарбузом й калиною. Рецепт тіста й начинки покроково викладено в нашому матеріалі. Ваші пиріжки з гарбузом й калиною не зачерствіють

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