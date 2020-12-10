Гарбузовий флан: рецепт Катерини Великої
10.12.2020
Хочете здивувати своїх близьких оригінальною осінньою стравою? Приготуйте для них флан із гарбуза! Цей французький десерт порадує своїм смаком навіть найвибагливіших гурманів. Дізнайтеся рецепт гарбузового флану в нашому матеріалі!
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Флан – це один із видів французької випічки, який користується великою популярністю в Європі. Найчастіше він складається з яєць, цукру та вершків, проте наш винахідливий кулінар Катерина Велика пропонує зробити солоний флан, що поєднує в собі солодкість гарбуза й перчинку риби.
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Складові:
- Варений гарбуз – 700 г
- Варена нототенія – 350 г
- Твердий сир – 50 г
- Цибуля – 1 шт.
- Яйце – 2 шт.
- Вершки – 100 г
- Вершкове масло – 20 г
Для заправки:
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Бальзамічний оцет – 1 ст. л.
- Перець, сіль – за смаком
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Приготування:
- Очистити й нарізати цибулю.
- Подрібнити гарбуз, додати цибулю, рибу, яйце, вершки, тертий сир та вершкове масло в блендері.
- Помістити масу в порційні форми.
- Випікати в духовці на водяній бані при температурі 180 ° С протягом 30 хвилин.
- Для соусу змішати оливкову олію, бальзамічний оцет, сіль, перець.
- Подавати флан із соусом.
Смачного!
Video: Гарбузовий флан: рецепт Катерини Великої
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