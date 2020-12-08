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Курка у малиновому соусі: простий рецепт

08.12.2020

У матеріалі ви дізнаєтеся, як подати курку в соусі з малини, що вразить смаком ваших гостей. Новий рецепт курки під соусом здивує своїм незвичайним кисло-солодким смаком, залишивши легкий винний післясмак… Курка з малиновим соусом стане вашою фірмовою стравою!

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Інгредієнти для курки в соусі з малини з гарніром:

  • курка – 1 шт.;
  • петрушка – 3 гілочки;
  • рис довгий просмажений, зварений – 1 ст.;
  • печериці – 100 г;
  • м’ята свіжа – 2 гілочки;
  • сухі трави (за смаком) розмарин – 1 ст. л.;
  • вода – 200 мл.;
  • біле сухе вино – 100 мл.;
  • сіль, перець за смаком.

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Для соусу:

  • свіжа малина -200 м;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • мелена кориця – 1/2 ч. л.;
  • мелений мускатний горіх – 1/2 ч. л.;
  • цедра лимона – 1 ч.л.;
  • лимонний сік – 1 ст. л.;
  • червоне вино – 2 ст. л.;
  • вершкове масло – 50 г;
  • перець чилі – 14 стручка;
  • мелений духмяний перець, гвоздика, імбир.

iStock-621496760Для подачі курки в соусі з малини на стіл:

  • малина (цілі ягідки) – 100 г;
  • перець чилі – 3 стручки;
  • базилік – 5 гілочок;
  • розмарин – 5 гілочок.

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Приготування курки в соусі з малини:

  1. Проварений рис змішати з сухими травами і подрібненою свіжою зеленню, печерицями, додати сіль, перець.
  2. Курку посолити, поперчити, нафарширувати рисом, влити всередину воду і біле сухе вино.
  3. Поставити курку в рукаві для запікання в духовку, розігріту до 180 градусів на годину.
  4. Періодично підливати воду в курку, щоб рис зварився.
  5. Для соусу малину збити в блендері, процідити через марлю або сито.
  6. Додати в малинове пюре цукор, спеції, цедру лимона і лимонний сік, подрібнений перець чилі.
  7. Готувати на повільному вогні 10 хв., додавши рослинну олію і червоне вино.
  8. Дістати курку з духовки, рівномірно змастити малиновим соусом і поставити в духовку ще на 20 хвилин.
  9. Подавати курку в соусі з малини цілком з гарніром, прикрасивши свіжою малиною і кисло-солодким малиновим соусом.

Смачного!

 

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