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Крем від морозу: рецепт від Ольги Метельської

08.12.2020

Де знайти крем для обличчя від морозу, який ефективно захистить шкіру від холоду, при цьому за невеликі гроші? Зробіть його своїми руками! Секретами приготування домашнього зимового крему поділилася експерткосметолог Ольга Метельська. Як зробити крем для обличчя від морозу, читайте в матеріалі.

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Складові:

  • Бджолиний віск – ½ ч. л.
  • Олія авокадо – 1 ч. л.
  • Олія мигдалю  1 ч. л.
  • Вітамін А – ½ ч. л.
  • Вітамін Е – ½ ч. л.
  • Ефірна олія лаванди – 10 кап.
  • Сметана – 2 ч. л.
  • Настій кропиви – 50 мл
  • Желатин – ½ ч. л.

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Приготування:

  1. Розтопити бджолиний віск на паровій бані, додати до нього олію авокадо та мигдалю.
  2. Охолодити до кімнатної температури.
  3. Додати вітамін А та Е, а також ефірну олію лаванди.
  4. В окремій чаші змішати сметану й гарячий відвар кропиви.
  5. Додати сметану до основи та ретельно перемішати.
  6. Потім додати трохи желатину і знову гарно перемішати.

Тим, у кого від природи комбінована, схильна до жирності або жирна шкіра, в крем варто додати пів чайної ложки звіробою та 8 крапель ефірної олії чайного дерева.

Олія звіробою має досить сильні протизапальні й антисептичні властивості, допомагає усунути наявні на шкірі запальні процеси, включаючи вугровий висип.

А олія чайного дерева справляє на шкіру загальний антибактеріальний ефект.

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