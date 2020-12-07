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Десерти з гарбуза: топ-3 рецептів

07.12.2020

Не знаєте, що приготувати з гарбуза? Наша добірка десертів з гарбуза допоможе вам створити чудову страву. У списку корисних десертів – гарбузовий пиріг, тиквандю та навіть їстівні виделки! Дізнайтесь найкращі рецепти десертів з гарбуза просто зараз!

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Гарбузовий пиріг

Складові:

  • Мускатний гарбуз (1 кг) – 1 шт.
  • Сир – 500 г
  • Вершкове масло – 50 г
  • Ванільний екстракт (ванілін)  – 1 ч. л.
  • Цукор – 3 ст. л.
  • Яйця – 3–4 шт.
  • Кориця мелена – 1 ч. л.
  • Мед – 1 ч. л.
  • Волоські горіхи – 50 г

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Приготування:

  1. Розрізати гарбуз навпіл, вичистити насіння, дістати м’якоть.
  2. М’якоть зварити або запекти в духовій шафі до повної готовності.
  3. Готову м’якоть подрібнити в блендері.
  4. У сир додати яйце, цукор, ванільний екстракт, горіхи та перемішати.
  5. Змішати сирну масу з гарбузовим пюре.
  6. Розігріти духову шафу до 180 °C.
  7. Половинки гарбуза наповнити гарбузовою сумішшю та відправити до духовки. Випікати 45 хв. за температури 200 °C.
  8. Готовий гарбузовий пиріг зверху змастити медом та прикрасити горіхами.

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Тиквандю

Складові:

  • Гарбуз (середній) – 1 шт.
  • Твердий сир (3 сорти) – 600 г
  • Вершки (30%) – 200 г
  • Печериці – 300 г
  • Часник – 1 шт.
  • Перець чилі – 1 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Рослинна олія – 1 ст. л.
  • Сіль, перець – за смаком

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Приготування:

  1. Помити гарбуз, видалити м’якоть та змастити рослинною олією.
  2. Запікати в духовій шафі 30 хв.
  3. Гриби, цибулю, часник перець, чилі обсмажити на рослинній олії.
  4. Натерти сири та змішати разом.
  5. В отриману масу влити вершки та суміш трьох сортів сиру.
  6. Перелити в гарбуз, накрити зрізаною верхівкою гарбуза. Запікати ще 15 хв. за 180 °C.

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Їстівні виделки

Складові:

  • Тісто листкове – 200 г
  • Жовток яєчний – 1 шт.
  • Волоські горіхи – 10 шт.
  • Кмин – 1 ч. л.
  • М’якоть гарбуза

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Приготування:

  1. Подрібнити горіхи. Змішати з гарбузовою м’якоттю.
  2. Розкатати листкове тісто.
  3. На одну половинку викласти м’якоть з подрібненими горіхами.
  4. Накрити другою половинкою та ще раз розкатати.
  5. Нарізати смужками 1,5 см і скрутити спіралями.
  6. Змастити жовтком, посипати кмином.
  7. Випікати в духовій шафі 15 хв. за температури 180 °C.

Video: Десерти з гарбуза: топ-3 рецептів

Десерти з гарбуза дуже корисні, як дітям, так і дорослим. Три смачні рецепти десертів з гарбуза, які сподобаються навіть малюкам

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