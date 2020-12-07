Приготуйте десерт «Ріг достатку» разом з Тетяною Литвиновою та Яною Пасинковою на Новий рік 2021! Секрети відомого кулінара допоможуть приготувати страву легко та без зайвих зусиль. А поради екстрасенса перетворять десерт зі звичайного в магічний та допоможуть прикликати добробут в оселю на весь рік! Читайте, рецепт десерту «Ріг достатку» вже перед вами!

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Для тіста:

Борошно (пшеничне) – 2 склянки

Борошно (мигдальне) – 2 склянки

Вершкове масло – 200 г

Цукор – 2 склянки

Ванільний цукор – 2 ст. л.

Сіль – 1\4 ч. л.

Яйця (жовтки) – 4 шт.

Розпушувач тіста – 1 ч. л.

Для глазурі:

Яєчний білок – 1 шт.

Цукрова пудра – 150 г

Білий винний оцет – ½ ч. л.

Для декору:

Чорний шоколад – 300 г

Цікавий факт. У Данії є повір’я, що десерт «Ріг достатку» потрібно з’їсти повністю, не залишивши ворогові ні крихти. Тільки так ви здобудете фінансове процвітання. А блюдо, на якому було подано «Ріг», потрібно розбити об житло товариша, щоб і йому дісталося трішки магічного добробуту.

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Приготування «Рогу»:

Змішати сухі інгредієнти: два види борошна, розпушувач, ванільний цукор. Змішати вершкове масло (кімнатної температури) з цукром. Додати сухі інгредієнти. Перемішати. Додати жовтки. Знову вимішати тісто. Накрити тісто плівкою, покласти у холодильник на 30 хвилин. Аби після випікання ви змогли сформувати десерт у вигляді рогу, потрібно зробити смужки тіста трохи товстішими по центру й тоншими з обох кінців. Тісто розділити на дві частини й кожну розкатати у пласт завдовжки 60 см. З першого пласта вирізати смужки завдовжки 15 см, 18 см і 27 см. З другого пласта вирізати також три смужки завдовжки 12 см, 21 см і 24 см. З тіста сформувати невеликий конус і кілька штук печива для прикрашання. Кожну смужку згорнути в кільце, закріпивши кінці й надавши верхній частині трохи загостреного вигляду. Кільці накрити пергаментом, притиснути злегка деком. Покласти кільця й інші частини десерту на деко, застелене пергаментом. Випікати 10 хвилин при температурі 200 градусів. Аби перевірити, чи кільця готові, потрібно спробувати відділити їх від пергаменту. Якщо прилипають до дна або ламаються, лишайте допікатися. Для глазурі збити цукрову пудру, білок, лимонний сік. Глазур має бути досить густою. Якщо вам здається, що вона рідка, додайте ще цукрової пудри. Перекласти глазур в пластиковий пакет, прорізаємо крихітний отвір (1-1,5мм). Нанести глазур на кільця хвилеподібними рухами. Розтопити шоколад на водяній бані. Нанести шоколад на велике кільце, зверху викласти кільце трохи менше діаметром. Охолодити в холодильнику до повного застигання шоколаду. Склеювати між собою кільця від найбільшого до найменшого за допомогою шоколаду за тим же принципом. Щоб виріб вийшов у вигляді рогу, формуйте його на валику з рушника. Скрутіть рушник у валик, покладіть на нього сформований наполовину виріб і продовжуйте приклеювати шоколадом кільця від більшого до меншого. Готовий ріг виставити на найбільше кільце, прикрасити фігурками з шоколаду й наповнити печивом та цукерками.

Як перетворити «Ріг достатку» зі звичайного в магічний:

Потрібно використовувати у приготуванні домашнє яйце, як символ добробуту й родючості. Або власноруч виростити якийсь інгредієнт, що використовується для приготування рогу. Наприклад, купити лимонне дерево з плодами, потримати вдома хоча б день, поливати, і потім використовувати лимонний сік фруктів з цього дерева. Наймолодший член родини має обв’язати кінчик рогу червоною ниткою, попередньо відрізавши необхідну довжину. Червоний колір привертає та стимулює енергію, необхідну для зростання багатства і добробуту. Щоб створити сприятливе підґрунтя для тривалого існування ваших благ, готовий ріг потрібно покласти на блюдо, скатертину або серветку зеленого кольору зі словами: «Як трава росте навесні, блага всі ростуть зі мною!». Так протягом року добробут буде постійним гостем у вашому домі.

Щастя вам і добробуту!

Video: Десерт «Ріг достатку» для привернення багатства на Новий рік 2018 Приготуйте десерт Ріг достатку разом з Тетяною Литвинової і Яною Пасинковою на Новий рік 2021! За його допомогою вам вдасться привернути багатство та добробут