Десерт «Ріг достатку» для привернення багатства на Новий рік 2018
Приготуйте десерт «Ріг достатку» разом з Тетяною Литвиновою та Яною Пасинковою на Новий рік 2021! Секрети відомого кулінара допоможуть приготувати страву легко та без зайвих зусиль. А поради екстрасенса перетворять десерт зі звичайного в магічний та допоможуть прикликати добробут в оселю на весь рік! Читайте, рецепт десерту «Ріг достатку» вже перед вами!
Більше на тему: Імбирно-яблучний пиріг: рецепт приготування
Для тіста:
- Борошно (пшеничне) – 2 склянки
- Борошно (мигдальне) – 2 склянки
- Вершкове масло – 200 г
- Цукор – 2 склянки
- Ванільний цукор – 2 ст. л.
- Сіль – 1\4 ч. л.
- Яйця (жовтки) – 4 шт.
- Розпушувач тіста – 1 ч. л.
Для глазурі:
- Яєчний білок – 1 шт.
- Цукрова пудра – 150 г
- Білий винний оцет – ½ ч. л.
Для декору:
- Чорний шоколад – 300 г
Цікавий факт. У Данії є повір’я, що десерт «Ріг достатку» потрібно з’їсти повністю, не залишивши ворогові ні крихти. Тільки так ви здобудете фінансове процвітання. А блюдо, на якому було подано «Ріг», потрібно розбити об житло товариша, щоб і йому дісталося трішки магічного добробуту.
Більше на тему: Смачний чизкейк без випікання з 3-ма видами шоколаду
Приготування «Рогу»:
- Змішати сухі інгредієнти: два види борошна, розпушувач, ванільний цукор.
- Змішати вершкове масло (кімнатної температури) з цукром.
- Додати сухі інгредієнти. Перемішати.
- Додати жовтки. Знову вимішати тісто.
- Накрити тісто плівкою, покласти у холодильник на 30 хвилин. Аби після випікання ви змогли сформувати десерт у вигляді рогу, потрібно зробити смужки тіста трохи товстішими по центру й тоншими з обох кінців.
- Тісто розділити на дві частини й кожну розкатати у пласт завдовжки 60 см.
- З першого пласта вирізати смужки завдовжки 15 см, 18 см і 27 см.
- З другого пласта вирізати також три смужки завдовжки 12 см, 21 см і 24 см.
- З тіста сформувати невеликий конус і кілька штук печива для прикрашання.
- Кожну смужку згорнути в кільце, закріпивши кінці й надавши верхній частині трохи загостреного вигляду.
- Кільці накрити пергаментом, притиснути злегка деком.
- Покласти кільця й інші частини десерту на деко, застелене пергаментом.
- Випікати 10 хвилин при температурі 200 градусів. Аби перевірити, чи кільця готові, потрібно спробувати відділити їх від пергаменту. Якщо прилипають до дна або ламаються, лишайте допікатися.
- Для глазурі збити цукрову пудру, білок, лимонний сік. Глазур має бути досить густою. Якщо вам здається, що вона рідка, додайте ще цукрової пудри.
- Перекласти глазур в пластиковий пакет, прорізаємо крихітний отвір (1-1,5мм).
- Нанести глазур на кільця хвилеподібними рухами.
- Розтопити шоколад на водяній бані.
- Нанести шоколад на велике кільце, зверху викласти кільце трохи менше діаметром.
- Охолодити в холодильнику до повного застигання шоколаду.
- Склеювати між собою кільця від найбільшого до найменшого за допомогою шоколаду за тим же принципом.
- Щоб виріб вийшов у вигляді рогу, формуйте його на валику з рушника. Скрутіть рушник у валик, покладіть на нього сформований наполовину виріб і продовжуйте приклеювати шоколадом кільця від більшого до меншого.
- Готовий ріг виставити на найбільше кільце, прикрасити фігурками з шоколаду й наповнити печивом та цукерками.
Як перетворити «Ріг достатку» зі звичайного в магічний:
- Потрібно використовувати у приготуванні домашнє яйце, як символ добробуту й родючості. Або власноруч виростити якийсь інгредієнт, що використовується для приготування рогу. Наприклад, купити лимонне дерево з плодами, потримати вдома хоча б день, поливати, і потім використовувати лимонний сік фруктів з цього дерева.
- Наймолодший член родини має обв’язати кінчик рогу червоною ниткою, попередньо відрізавши необхідну довжину. Червоний колір привертає та стимулює енергію, необхідну для зростання багатства і добробуту.
- Щоб створити сприятливе підґрунтя для тривалого існування ваших благ, готовий ріг потрібно покласти на блюдо, скатертину або серветку зеленого кольору зі словами: «Як трава росте навесні, блага всі ростуть зі мною!». Так протягом року добробут буде постійним гостем у вашому домі.
Щастя вам і добробуту!