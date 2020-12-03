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Маска з козячого молока: засіб від мімічних зморшок в домашніх умовах

03.12.2020

Смачне козяче молоко може замінити ботокс в боротьбі за молодість, стверджує співачка Ангеліна Завальська. Вона поділилась рецептом маски, що допоможе розгладити мімічні зморшки всього за два тижні!

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У білку козячого молока переважає бета-казеїн, що відповідає за регенерацію клітин в епідермісі та захищає верхні шари від сухості. Молекули козячого молока дуже маленькі, тому здатні проникати навіть у глибокі шари епідермісу, сприяючи оновленню шкіри.

Лляне насіння підвищує еластичність шкіри.

Оливкова олія містить вітамін Е, що продовжує молодість шкіри.

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Складові:

  • Козяче молоко – 150 мл.
  • Лляне насіння – 3 ст. л.
  • Молоко – 0,5 ст. л.
  • Мед – 0,5 ст. л. (можна замінити яєчним жовтком)
  • Оливкова олія – ​​0,5 ст. л.
  • Вітамін А – 0,5 ст. л.

Покрокова інструкція:

  1. Козяче молоко підігрійте до температури 30 °С на водяній бані.
  2. Лляне насіння подрібніть за допомогою ступки в порох.
  3. Змішайте отриману масу з молоком.
  4. Додайте мед, оливкову олію та вітамін А.
  5. Все ретельно перемішайте.

Використовувати маску потрібно двічі на тиждень. Тривалість курсу: два тижні.

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Важливо: маску не можна наносити вдень ​​перед виходом надвір. Вітамін А, що використовується в масці, при контакті з сонцем викликає хімічний опік.

Перед використанням обов’язково проведіть алерготест на зап’ясті.

Завершивши курс, раз на тиждень повторюйте процедуру й ви забудете про мімічні зморшки!

Video: Маска з козячого молока: засіб від мімічних зморшок в домашніх умовах

Маска з козячого молока - це відмінний засіб проти мімічних зморшок. Читайте покроковий рецепт маски з козячого молока для обличчя, яку легко зробити в домашніх умовах

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