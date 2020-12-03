Взимку квітучі рослини в помешканні виглядають по-особливому красиво. Але щоб вони розкрилися на повну силу, за ними потрібен особливий догляд. Як змусити декабрист цвісти гарно і буйно напередодні Різдва, читайте в нашому матеріалі.

Різдвяники – це рослини невибагливі, але за ними потрібно вміти доглядати. Є секрети, дотримуючись яких, ви досягнете цвітіння навіть від рослини, яка не цвіте вже кілька років. Зазвичай люди допускають 5 типових помилок, які ми сьогодні розберемо!

Що таке різдвяник?

Шлюмберг або зигокактус – так називають природних родоначальників квітки, яка у нас відома як декабрист або різдвяник. Родом ця рослина з гірських вологих лісів тропічної Бразилії. Вона росте в щілинах, на стовбурах і коренях дерев. Кінці її листоподібних пагонів у розпал тропічного літа рясно покриваються квітами. Їхні квіточки запилюють найменші пташки на планеті – колібрі. Але тропічне літо збігається за часом із зимою на північній півкулі, тобто в Європі, і зокрема в Україні. Саме тому рослина у нас розквітає не навесні або влітку, як всі інші квіти, а саме взимку. У природі є тільки червоний і рожевий шлюмберг. Але квітникарі вивели і вирощують прекрасні сорти з квітками різноманітного забарвлення: білими, абрикосовими, жовтим, малиновим, пурпуровими, фіолетовими.

Неправильна температура

Перша типова помилка при вирощуванні декабриста – це невідповідна для квітки температура. Температура повинна бути не менше 15 градусів. Тобто різдвяник ліпше не тримати на балконі, навіть якщо він засклений. Завжди з початком перших заморозків, приблизно на початку листопада, а не в кінці, заносьте вашу квітку в дім. Також ліпше не залишати її на протязі. Якщо ви будете її переохолоджувати, то у неї може пошкодитися коренева система, і квітка почне в’янути. Для нормального росту оптимальна температура повинна бути в межах 16–20 градусів, при утворенні бутонів оптимальною температурою вважається 12–14 градусів, а при цвітінні – 15 градусів.

Занадто рясний полив

Найчастіше, якщо сильно заливати свою квітку, вона може почати скидати листя. І тоді це 100% гарантія, що ваша квітка не зацвіте. Декабрист росте в місцях, де він не отримує великої кількості вологи, тому його не можна багато поливати. Спробуйте поміняти ґрунт, видаліть зіпсовані корінці, пересадіть квітку, а потім потроху поливайте. Шлюмберг потрібно полити вже тоді, коли верхній шар ґрунту в горщику сухий. Буде цілком достатньо поливати декабрист раз на 4 дні!

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Дуже просторий горщик

Найчастіше люди думають, що чим просторіший горщик, в який посадиш рослину, тим краще їй буде. Але насправді не у всіх рослин коренева система настільки розвинена. Декабристи повинні бути посаджені в посуд наймешого розміру (залежно від їхнього об’єму). Ваш горщик повинен бути втричі нижчим, аніж довжина стебла. У природі ця квітка, як і всі рослини-паразити, має дуже нерозвинену кореневу систему, оскільки вони паразитують на деревах у тропічних лісах. Тоді вся сила рослини спрямована на формування стебла і пуп’янок. Але якщо посадити декабрист в горщик більшого об’єму, то у нього почне активно розвиватися саме коренева система, коріння почнуть лізти на поверхню, а сама квітка розвиватися не буде, відповідно не буде й цвісти. Пересаджувати декабрист можна, але в такий посуд, щоб попередній горщик вільно входив у новий. Він повинен бути приблизно на 1–2 сантиметри більшим за попередній. Від частоти пересадки залежить рясність цвітіння і власне ріст. Але є ще один метод, як зробити так, щоб коренева система квітки не лізла назовні. Для цього слід було б омолодити рослину. Тобто ми повинні її своєрідно пасинкувати: відрізаєте вершечки – і тоді залишаються тільки молоді пагони рослини.

Немає відпочинку

Декабристи – це рослини, які квітнуть взимку. Для рясного цвітіння їм необхідний невеликий відпочинок – від середини жовтня і приблизно до кінця листопада. У цей період температура знижується до 15 градусів і полив роблять тільки раз на два тижні, і то чайними ложечками. Якщо температура вища, то поливати варто раз на тиждень, але не частіше. Цю процедуру так званого відпочинку варто робити за 50 днів до того, коли ви хочете, аби ваша квітка зацвіла. Якщо ви не виконали цю процедуру в жовтні цього року, можете виконати її зараз, тоді ваш різдвяник повинен зацвісти на початку лютого. Якщо хочете, щоб квіточка зацвіла навесні, то починайте процедуру в січні. Але запам’ятайте, що в цей період тривалість світлового дня не повинна перевищувати 8 годин.

Також шлюмберг необхідно регулярно обприскувати для збільшення вологості повітря. Не забуваємо, що це тропічна рослина, і вона росте в повітрі з високою вологістю.

Пряме сонячне світло декабрист не переносить: квітка навіть може почервоніти (засмагнути) від спеки, а при розсіяному світлі спостерігається хороший ріст і рясне цвітіння. Щоб рослина зацвіла взимку, влітку на вікнах, де росте квітка, бажано повісити розсіюючу тканину або папір. Найкраще різдвяник вирощувати на вікні зі східного боку.

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Зміна фітонаправленості квітки

Залишилася ще одна помилка, яка не дає можливості побачити прекрасного цвітіння шлюмберга. В жодному разі не можна змінювати фітонаправленості квітки! Ви можете її переставити з вікна на стіл або навпаки, але не повертайте квітку навколо своєї осі. Тоді всі ваші пуп’янки можуть обсипатися. Також вони можуть опасти, якщо утворилося дуже багато пуп’янок і рослина «не в силах» продукувати стільки квітів. У цьому випадку ви повинні обрізати їх частину. Запам’ятайте, що на кожному пагоні має бути не більше 4–5 пуп’янків, тоді рослина має з ними впоратися.

Правила догляду

Період активного росту різдвяника – з березня по серпень. В цей час квітку можна активно поливати і підживлювати. З серпня зменшуємо полив і прибираємо підживлення. Закінчення цвітіння – знову період спокою. Знижуємо частоту поливу та температуру. Тримаємо квітку на підвіконні. Один раз на два тижні – полив до початку березня. Після купівлі декабриста його потрібно пересадити. Для початку покладіть в горщик дренаж: дрібні камінчики і керамзит та покладіть їх шаром приблизно 2 сантиметри. Різдзвяник любить суміш дернової, листяної землі та піску. Так, оскільки коріння квітки може загнивати, додайте в ґрунт деревного вугілля.

Також різдвяник рожевих, помаранчевих, біжевих і білих квітів схильний змінювати свій колір. Наприклад, восени вони квітнуть блякло, а навесні колір яскравіший та насиченіший. Це пов’язано безпосередньо з сонячною активністю. Тільки червоний і фіолетовий декабрист ніколи не змінює колір.