Перед новорічними святами ціни на штучні ялинки завжди божевільні. Дізнайтеся, з чого зробити ялинку в домашніх умовах, у майстер-класі Ольги Волкової. Це чудовий спосіб не тільки заощадити ваші гроші, а й добре провести час разом з усією родиною! Три оригінальні варіанти, як зробити декоративну ялинку своїми руками, вже в матеріалі.

Ялинка із соснових шишок

Вам знадобиться:

Картон – 1 лист А4

Шишки соснові – 11 штук (10 великих і 1 маленька для верхівки ялинки)

Прозорий клей або лак для нігтів

Фарба (золота) – 1 балончик

Блискітки (сухі, золоті) – 1 баночка

Кусачки

Скотч

Ножиці

Клей «Гарячий пістолет»

Лопатка для нанесення блискіток

Виготовлення:

Беремо шишку й за допомогою кусачок або гострого ножа відділяємо лусочки. Далі потрібно зробити каркас: беремо картон, скручуємо його конусом і склеюємо збоку. Відрізаємо зайві шматки картону для рівної підставки. За допомогою клею «Гарячий пістолет» (замість нього можна використовувати ПВА) приклеюємо лусочки по колу, починаючи з опори конуса. Кожну лусочку наступного ряду клейте між нижніми двома, а не чітко одна над одною. Коли в лусочках буде весь конус, залиште його ненадовго підсохнути. Переходимо до фарбування нашої ялинки. Беремо фарбу будь-якого кольору, що подобається, і наносимо на конус з лусочками. Ялинка майже готова, залишилося її прикрасити. Наносимо прозорий клей або прозорий лак для нігтів на краї лусочок і посипаємо ялинку сухими блискітками.

Ялинка з паперу

Вам знадобиться:

Конус з картону формату А3 (зеленого кольору)

Гофрований папір – 2,5 м

Тришарові паперові серветки темно-зеленого кольору – 1 упаковка

Намистини для декору дрібні або середні: світло-рожеві – 3 шт, бежеві або білі – 3 шт, срібні – 3 шт.

Дрібні срібні намистини – 15 шт.

Степлер – 1 шт

Готові паперові троянди – всього 80 шт.

Ножиці

Клей «Гарячий пістолет»

Виготовлення:

Спочатку вам потрібно виготовити каркас для ялинки: беремо картон, скручуємо його конусом і склеюємо збоку. Надлишки картону відрізаємо знизу. Беремося за виготовлення троянди з гофрованого паперу. Відріжте квадрат розмірами приблизно 10 на 10 см, Складіть квадрат в чотири рази, а потім знову в чотири рази. Тепер за допомогою степлера зафіксуйте серединку. Вирізаємо ножицями коло. Робимо наш бутон більш об’ємним: для цього скручуємо кожен «пелюсток» в центр (чим далі рухаємося від центру, тим слабше скручуємо). Якщо бутон занадто вільно тримається, можна підклеїти кілька «пелюсток» в різних місцях. Таким же чином робимо троянду із серветки. Приклеюємо троянди до каркасу з картону. Ми обклеїли конус паперовими трояндами і отримали майже готову новорічну ялинку. Прикрасимо її намистинами. Прикріплюємо намистини в серединки троянд і між бутонів.

Ялинка достатку

Вам знадобиться:

Сухі гілки винограду або верби (довжина = 60 см) – 1 пучок

Дерев’яні палички для конуса тверді (довжина = 40 см) – 10 шт.

Шпагат- 1 рулон (1,5–2 м)

Клей «Гарячий пістолет»

В’язальний дріт (чорний) – 50 см

Гірлянда з білими лампочками (1 м) – 1 шт.

Для декору:

Зірки анісу (бадьян) – 10 шт.

Сухоцвіти фізалісу – 5 шт.

Шишки – 8 шт.

Палички кориці – 8 шт.

Жолуді – 8 шт.

Горіхи волоські – 5 шт.

Білі великі намистини –20 шт.

Виготовлення:

Робимо каркас ялинки. Сплетіть вінок, який стане основою. Зафіксувати вінок за допомогою в’язального дроту. У вінок вставляємо палички і фіксуємо їх зверху дротом і шпагатом. Просовуємо гнучкі гілки одна через одну разом з паличками, сплітаючи таким чином каркас ялинки. Плетемо вгору і закріплюємо нашу конструкцію дротом і клеєм. Декоруємо ялинку. Обмотуємо її шпагатом (візьміть приблизно 80 см), приклеюємо всі елементи декору до каркасу так, щоб ялинка виглядала гармонійно. Прикрашаємо намистинами і бантиками зі шпагату. Декоруємо ялинку гірляндою.

Video: Як зробити декоративну ялинку своїми руками: майстер-клас Ольги Волкової Дізнайтеся, як зробити ялинку своїми руками, в майстер-класі Ольги Волкової. Це чудовий спосіб не тільки заощадити ваші гроші, а й добре провести час разом з усією родиною