Витрачаєте багато грошей на дорогі відбілювачі? Ваші пожовклі речі знову стануть білосніжними завдяки простим народним засобам! Яким же? Читайте, як відбілити речі в домашніх умовах в нашому матеріалі!

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Всі речі з часом мають властивість жовтіти: через пил, піт, контакт зі шкірою, прямі сонячні промені, хімічний склад миючих засобів, прасування. А найголовніша причина – жорстка вода з різними домішками.

Народні засоби, про які ви дізнаєтеся сьогодні, можна додавати під час кожного прання для профілактики.

Народні засоби відбілювання одягу

Гірчичний порошок

Пропорція: 1 ст. л. на літр води.

В окріп додаємо гірчицю, ретельно перемішуємо. Чекаємо, доки суміш відстоїться, потім проціджуємо її через сито. Підігріваємо охололу гірчичну воду (доводимо до кипіння), і замочуємо в ній одяг.

Крохмаль

Пропорція: 2 ст. л. на літр води.

Розводимо крохмаль в склянці холодної води, додаємо розчин в окріп. Замочуємо в отриманому розчині речі.

Аспірин

Пропорція: 1-2 таблетки на літр води.

У ступі подрібнюємо таблетки, додаємо в окріп, перемішуємо. Потім відбілюємо в ньому одяг.

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Сіль

Пропорція: 2 ст. л. на літр води.

Додаємо сіль в окріп і опускаємо туди речі.

Зола (від спаленого дерева)

Пропорція: 200 г на 10 літрів води.

Замотуємо в щільному марлевому мішечку золу й кидаємо його в ємність з окропом.

Зеленка

Пропорція: 2-3 краплі на літр води.

Додаємо зеленку в воду, перемішуємо. Вода повинна стати блідо-зеленого кольору. Залишаємо в ній прання.

Декілька порад:

Вода повинна бути дуже гарячою, такою, щоб всі відбілюючі інгредієнти добре в ній розчинялися. Чекати потрібно як мінімум 30 хвилин. А найкраще замочити одяг ввечері та залишити в розчині до ранку. Замість зеленки можна використовувати синьку. Для посилення ефекту в будь-який рецепт додавайте столову ложку подрібненого на тертці господарського мила (1 ст. ложка на літр води).

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В ході експерименту, проведеного в студії, експерти визначили 4 найефективніші методи. Це крохмаль, гірчиця, зола й аспірин.

Video: Як відбілити речі: топ-4 народних засоби Читайте, як відбілити речі за допомогою народних засобів. Наші експерти протестували народні засоби для відбілювання речей без хімії та поділились найефективнішими