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Вечірня сукня на Новий рік 2021: робимо своїми руками

26.11.2020

А чому б цього разу не зробити сукню на Новий рік своїми руками? У «Все буде добре» є чудові варіанти дуже простих у виконанні моделей, які чудово підійдуть для святкових урочистостей взимку. Детальніше про те, як пошити плаття на Новий рік 2021, читайте в матеріалі.

платье на новый год своими руками

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Найкращим варіантом для святкування Нового року як вдома, так і в клубі, буде коктейльна сукня – полегшений варіант вечірньої. Коктейльна сукня має вкорочену спідницю й не стримує рухів. Кілька інструкцій, як зробити коротку сукю своїми руками на Новий Рік 2021, дивіться у відео.

Наприклад:

Video: Вечірня сукня на Новий рік 2021: робимо своїми руками

Хочете дізнатися, як пошити плаття на Новий рік 2021 своїми руками? Дивіться покрокові рекомендації, як пошити вечірню сукню на Новий рік 2021

Перш ніж приступати до роботи з трикотажем, врахуйте, що для досягнення найкращого результату необхідно використовувати правильні інструменти. Голки потрібно брати спеціальні, зі скругленим кінчиком. Такі голки розсовують нитки й не проривають їх. А отже, стрілка по тканині не піде. Такі голки існують і для ручного шиття, і для машинок. Уважно читайте маркування: на упаковці можна знайти напис «Jersy» або «ball-point». На малюнку нижче нас цікавать голка № 3.

Иглы для ручного шиться

Повернемось до наших суконь. Якщо ви будете зустрічати Новий рік 2021 в теплі, спробуйте таку асиметричну модель:

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Оскільки трикотажне полотно добре тягнеться саме по собі, для пошиття не підходять звичайні котушкові нитки (особливо із запасів старшого покоління вашої родини) – шов може просто луснути! Нитка має бути еластичною. Перед купівлею порадьтеся з продавцем швейної фурнітури.

threads-fors-sewing-knitwear

І нарешті, довга сукня від дизайнера Катерини Стецюк. Створіть новорічний образ з нуля. Ось побачите, ви підкорите всіх своїм вбранням.

 

 

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