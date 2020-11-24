Консервований гарбуз: рецепт від Євгена Клопотенко
24.11.2020
Ціни на консервовані ананаси не дозволяють сповна насолодитися улюбленими ласощами? Женя Клопотенко знає, як змінити ситуацію! Законсервуйте овоч за його рецептом, і гарбуз стане на смак як ананас. Дізнайтеся рецепт консервованого гарбуза в нашому матеріалі!
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Складові:
- Гарбуз – 1,5 кг
- Вода – 1,5 л
- Ананасовий нектар – 0,5 л
- Цукор – 6 ст. л.
- Оцет (9%) – 6 ст. л.
- Цедра апельсина – 1 ст. л.
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Приготування:
- Для сиропу: в каструлю налити воду, додати цукор, цедру апельсина. Довести до кипіння.
- Гарбуз очистити, нарізати шматочками 1,5-2 см.
- Додати до маринаду ананасовий сік.
- Після закипання сиропу додати весь гарбуз і варити приблизно 15 хв.
- До готового гарбуза додати оцет, дати закипіти й вимкнути.
- Розкласти гарбуз в стерилізовані банки та закатати. Дати охолонути.
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Video: Консервований гарбуз: рецепт від Євгена Клопотенко
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