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Консервований гарбуз: рецепт від Євгена Клопотенко

24.11.2020

Ціни на консервовані ананаси не дозволяють сповна насолодитися улюбленими ласощами? Женя Клопотенко знає, як змінити ситуацію! Законсервуйте овоч за його рецептом, і гарбуз стане на смак як ананас. Дізнайтеся рецепт консервованого гарбуза в нашому матеріалі!

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Складові:

  • Гарбуз – 1,5 кг
  • Вода – 1,5 л
  • Ананасовий нектар – 0,5 л
  • Цукор – 6 ст. л.
  • Оцет (9%) – 6 ст. л.
  • Цедра апельсина – 1 ст. л.

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Приготування:

  1. Для сиропу: в каструлю налити воду, додати цукор, цедру апельсина. Довести до кипіння.
  2. Гарбуз очистити, нарізати шматочками 1,5-2 см.
  3. Додати до маринаду ананасовий сік.
  4. Після закипання сиропу додати весь гарбуз і варити приблизно 15 хв.
  5. До готового гарбуза додати оцет, дати закипіти й вимкнути.
  6. Розкласти гарбуз в стерилізовані банки та закатати. Дати охолонути.

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Video: Консервований гарбуз: рецепт від Євгена Клопотенко

Замінити консервовані ананаси може... гарбуз! Консервований гарбуз на смак, як ананас, готується дуже просто й не вимагає багато зусиль. Читайте рецепт консервованого гарбуза в нашому матеріалі

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