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Джем із гарбуза: рецепт покроковий

24.11.2020

Хочете здивувати сім’ю незвичайним джемом? Приготуйте для рідних оригінальний джем із гарбуза! Дізнайтеся покроковий рецепт приготування гарбузового джему, а також всі тонкощі захопливого процесу від психолога «Все буде добре» Оксани Зайцевої. Беріть гарбуз і приступайте до роботи!

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Складові для гарбузового джему:

  • Гарбуз – 1 кг
  • Вода – 0,5 л
  • Цукор – 200 г
  • Яблучний оцет – 3 ст. л.
  • Гвоздика – 5 шт.
  • Духмяний перець – 4 шт.
  • Кориця – 1 паличка
  • Мускатний горіх – 1 ч. л.
  • Імбир – 20 г
  • Крекери – для подачі
  • М’ята – для подачі

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Приготування джему із гарбуза:

  1. Гарбуз очистити й нарізати трикутними скибочками по 1 сантиметру. Зробити сироп з води, частини цукру та яблучного оцту.
  2. Залити гарбуз, проварити 5–7 хвилин на невеликому вогні до прозорості, злити зайву рідину.
  3. Додати прянощі, зав’язані в марлевий мішечок. Варити гарбуз 40 хвилин, перемішуючи. Готову страву охолодити, прибрати спеції та перебити в блендері.

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