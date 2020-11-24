Джем із гарбуза: рецепт покроковий
24.11.2020
Хочете здивувати сім’ю незвичайним джемом? Приготуйте для рідних оригінальний джем із гарбуза! Дізнайтеся покроковий рецепт приготування гарбузового джему, а також всі тонкощі захопливого процесу від психолога «Все буде добре» Оксани Зайцевої. Беріть гарбуз і приступайте до роботи!
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Складові для гарбузового джему:
- Гарбуз – 1 кг
- Вода – 0,5 л
- Цукор – 200 г
- Яблучний оцет – 3 ст. л.
- Гвоздика – 5 шт.
- Духмяний перець – 4 шт.
- Кориця – 1 паличка
- Мускатний горіх – 1 ч. л.
- Імбир – 20 г
- Крекери – для подачі
- М’ята – для подачі
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Приготування джему із гарбуза:
- Гарбуз очистити й нарізати трикутними скибочками по 1 сантиметру. Зробити сироп з води, частини цукру та яблучного оцту.
- Залити гарбуз, проварити 5–7 хвилин на невеликому вогні до прозорості, злити зайву рідину.
- Додати прянощі, зав’язані в марлевий мішечок. Варити гарбуз 40 хвилин, перемішуючи. Готову страву охолодити, прибрати спеції та перебити в блендері.
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