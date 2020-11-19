Хочете здивувати своїх близьких оригінальною осінньою стравою? Приготуйте для них флан із гарбуза! Цей французький десерт порадує своїм смаком навіть найвибагливіших гурманів. Дізнайтеся рецепт гарбузового флану в нашому матеріалі!

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Флан – це один із видів французької випічки, який користується великою популярністю в Європі. Найчастіше він складається з яєць, цукру та вершків, проте наш винахідливий кулінар Катерина Велика пропонує зробити солоний флан, що поєднує в собі солодкість гарбуза й перчинку риби.

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Складові:

Варений гарбуз – 700 г

Варена нототенія – 350 г

Твердий сир – 50 г

Цибуля – 1 шт.

Яйце – 2 шт.

Вершки – 100 г

Вершкове масло – 20 г

Для заправки:

Оливкова олія – 2 ст. л.

Бальзамічний оцет – 1 ст. л.

Перець, сіль – за смаком

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Приготування:

Очистити й нарізати цибулю.

Подрібнити гарбуз, додати цибулю, рибу, яйце, вершки, тертий сир та вершкове масло в блендері.

Помістити масу в порційні форми.

Випікати в духовці на водяній бані при температурі 180 ° С протягом 30 хвилин.

Для соусу змішати оливкову олію, бальзамічний оцет, сіль, перець.

Подавати флан із соусом.

Смачного!

Video: Гарбузовий флан: рецепт Катерини Великої Гарбузовий флан - це один із видів французької випічки. Читайте рецепт гарбузового флану від Катерини Великої, що сподобається вашій родині