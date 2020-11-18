Прикрасьте свою новорічну ялинку об’ємною 3D-зіркою! Ця прикраса виглядає дуже святково й ошатно, а зробити її дуже просто. Дізнайтеся в нашому матеріалі, як зробити зірку з паперу. Майстер-клас дає майстер хенд-мейду Ольга Волкова.

Вам знадобляться:

1 аркуш А4 кольорового двостороннього паперу

Ножиці

Клей ПВА або двосторонній скотч

Виготовлення:

Зробіть 2 діагональні згини на квадратах, потім скрутіть кожен квадрат по висоті. Далі потрібно зробити згини на кожному квадраті, починаючи з вершин. Поставте уявну позначку посередині основи квадрата й загинайте папір, починаючи з вершини й рухаючись до позначки. Це потрібно для того, щоб зробити рівні надрізи й не відрізати нічого зайвого. Після того, як ви зробили згини від кожної вершини, всередині великого квадрата утворилися яскраво виражені контури зірки. Зробіть 4 надрізи, починаючи з середини основи квадрата й рухаючись до точки з’єднання двох сусідніх граней зірки. Повторіть процес на іншому квадраті. Змастіть клеєм краєчок зірки та накладіть протилежний край зверху. З’єднайте дві частини зірки. Нанесіть клей на ті місця, де вони будуть стикатися, й накладайте другу частину.

Як зробити зірку з паперу, а також покрокову інструкцію, як зробити декоративну ялинку своїми руками, дивіться в сюжеті!

Video: Як зробити 3D-зірку з паперу на новорічну ялинку Об'ємна 3D зірка на ялинку прикрасить ваше свято! Читайте, як зробити зірку на ялинку своїми руками